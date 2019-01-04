Zeytin de boyanıp satılır oldu sonunda



'Kararsın, parlasın' diye zeytin havuzuna atılan demir parçaları alzheimer yapıyor. Zeytin yerken alzheimer oluyoruz haberimiz yok. Bu kadarla da kalmıyor. 'Bozulmasın' diye de tenekelere antibiyotik konuyor.



Avrupa'da tekstil boyamalarında bile 'kanserojen' özellikleri dolayısıyla yasaklanmış tekstil boyaları ile karartılmış zeytinler çarşı pazarda serbestçe satılıyor. Yetersiz denetimler hızla yaygınlaşan hileli gıdalardan sağlığımızı koruyamıyor.

Zeytin genelde açık olarak satılan bir üründür. Şekli ya yanaklı olacak yada buruşuk olacaktır. Yüzeyinin pürüzsüz olması genelde rastlanan bir durum değildir. Zeytin almadan önce tadına bakmak lazım. Ancak yediğinizde anlayabilirsiniz.

Zeytinin kaliteli olduğu anlamak için tadı önemli. Gevşek bir dokusu olmayacak, ısırdığınızda ağzınıza acı bir tad su vermeyecek, diri bir ürün olacaktır.

Türkiye’de sofralık zeytinde Gemlik bölgesi siyah zeytinleri, yeşil çizik zeytinde Edremit bölgesi ürünleri öne çıkar. Edremit ve Gemlik türü sele zeytinler tüketilir.