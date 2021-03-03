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Gündem Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı
Gündem

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 16:11:00 -
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye’nin kuzeyindeki Cinderes beldesinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Çevrede maddi zarar meydana gelirken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

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