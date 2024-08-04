Zeka testi: 334 kişi denedi 10 saniyede 14'ü başarılı oldu! Galatasaraylılar bile 7 aslanı bulamadı

Galatasaray taraftarlarının bile çözerken zorlanabildiği bu optik illüzyon testinde, 7 aslan görseli bulunuyor ve 10 saniyede bulunması isteniyor. Ayrıca 7 aslan görselini 10 saniyede bulan kişilerin üstün zekalı oldukları öne sürülüyor.

Öte yandan Türkiye'de 334 kişinin çözmeyi denediği bu optik illüzyon testinde, sadece 14 kişi 10 saniyede başarılı olabildi. Zira zeka sınırlarını zorlayabilen bu optik illüzyon testi, Galatasaraylıları bile uğraştırabiliyor.

GALATASARAY TARAFTARLARININ BİLE ZORLANABİLDİĞİ OPTİK İLLÜZYON

Optik illüzyon testinde, 10 saniyede 7 aslan görselinin bulunması bekleniyor. Ancak Galatasaray taraftarları da dahil olmak üzere 334 kişiye gösterilen bu optik illüzyon testinde, sadece 14 kişi belirtilen sürede tüm aslan görsellerini tespit edebildi. Bunun sonucunda ise sadece üstün zeka seviyesine sahip insanların 10 saniye içinde tüm görselleri bulabilecekleri iddia edildi.

Peki, Galatasaraylıların bile zorlanabildiği bu optik illüzyon testinde siz 10 saniyede başarılı olabilir misiniz? İşte kendinizi deneyebileceğiniz o test;

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Aslan İpucu: Galatasaray taraftarları bile bu testte ipucundan faydalanarak aslan görsellerinin yerini buluyordu. Eğer siz de bulamadıysanız, resmin; sol alt, sol üst, sağ alt, sağ üst, orta ve en alt hafif sağ tarafa daha dikkatli bakmalısınız.

ZEKA TESTİ: 7 ASLAN GÖRSELİNİN YERİ

Zeka ve dikkat gerektirebilen bu optik illüzyon testinde, Galatasaray taraftarlarının tüm aslan görsellerini daha kolay bulabilecekleri iddia ediliyordu. Çünkü onlar için söz konusu görselin farklı bir anlamı olduğu tahmin ediliyordu.

Ancak zeka sınırlarını zorlayabilen bu optik illüzyon testinde pek çok Galatasaraylı başarılı olamadı. Bu nedenle sadece üstün zeka seviyesine sahip insanların 10 saniyede tüm görselleri bulabilecekleri öne sürüldü.

Eğer zeka sınırlarını zorlayabilen bu optik illüzyon testinde siz de başarılı olamadıysanız, aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Zira bir aslan görseli testin ortasında bulunuyor. Diğerleri ise aşağıda işaretli şekilde gösteriliyor.