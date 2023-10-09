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Kültür - Sanat Zamana meydan okuyan eserler özenle onarılıyor
Kültür - Sanat

Zamana meydan okuyan eserler özenle onarılıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-09 20:54:00 -
Zamana meydan okuyan eserler özenle onarılıyor

Çeşitli nedenlerle zarar görerek yıllara meydan okumuş asırlık eserler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesindeki Mücellithane’de onarılıyor.

Çok sayıda esere ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ndeki Mücellithane’de, kitap, dergi, gazete, broşür, risale ve belge gibi çeşitli eserlerin bozulma durumları uzmanlarca inceleniyor. Daha sonra çalışmalar, özgün yapı korunarak en az müdahaleyle her bir eserin ihtiyacına yönelik yürütülüyor. Mücellithane birim sorumlusu, 38 yıllık mücellit İlhami İnan, “Ciltleme işlemi yapılmayan eserler uzun süre bütünlüğünü koruyamaz. Elimizden geldiği kadar bir eserin ömrünü uzatmaya çalışıyoruz. Şu anda 1928’deki kitapların ciltlerini yeniliyoruz. Emek isteyen bir iş” diyor.

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