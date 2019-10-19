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"Trump'ın Erdoğan'a mektubu..."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği skandal mektubun yazım biçimi bakımından diplomasi kitaplarına girecek cinsten olduğunu savundu.

2019-10-19 15:57:00 - 2019-10-19 16:10:22

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği ortaya çıkan mektup için Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan da yorum istendi.

Rusya’da yayın yapan NTV televizyonunun sorusunu yanıtlayan Zaharova, dili bakımından tartışmalara neden olan skandal mektuba ilişkin olarak, “Bu mektup yazım biçimi, uluslararası diplomasi ya da uluslararası ilişkiler kitaplarına girecek. Ancak söz konusu biçim, Amerika Birleşik Devletleri’nin, onların siyasi sistemlerinin stili. Bu, onların partnerleriyle nasıl ilişki kurduklarının göstergesi” dedi.

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Yorumlar

Fahri

Helal abla , Türkiye yi sen savunuyorsun , bizim liderlerden tik yok 
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