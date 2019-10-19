Zafer sonrası büyük rezillik! Erdoğan’ı ‘terörist’ diye manşete taşıdılar İngiliz sosyalist gazetesi Morning Star, Türkiye’nin ABD karşısındaki diplomatik, teröristler karşısındaki askeri zaferi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kinini kustu!

yeniakit.com.tr Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun, YPG/PKK’lı teröristlere karşı sahada elde ettiği zafer sonrası, ABD’li yetkililer Türkiye’ye gelerek teröristlerini kurtarmanın peşine düştü. ABD Başkan Yarımdıcı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, beraberlerindeki heyetle birlikte Türkiye’ye geldi. Türk heyetiyle birlikte toplantı gerçekleştiren ABD, Türkiye’nin tüm isteklerini kabul etmek zorunda kaldı. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde hem sahada hem de masada kazandığı zafer sonrası, terör yanlıları iyice kudurdu. İngiltere’de yayın yapan sosyalist gazete Morning Star, Türkiye’nin ABD karşısındaki zaferini hazmedemedi. Erdoğan hakkında skandal ifadeler İngiliz paçavrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “terörist” nitelemesi yaparak adeta kinini kustu. Haberde, “Rojava'ya bomba yağdırırken, binlerce kişi Kürtleri dünyanın en büyük teröristine karşı desteklemeye hazırlanıyor” ifadesi kullanıldı.

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