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Sağlık Yüzyılın salgını obezitede Türkiye Avrupa birincisi!
Sağlık

Yüzyılın salgını obezitede Türkiye Avrupa birincisi!

Yeniakit Publisher
2024-05-04 17:34:00 -
Yüzyılın salgını obezitede Türkiye Avrupa birincisi!

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu tarafından organize edilen 6. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu, Ankara’daki Lokman Hekim Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, obezitenin ulaştığı boyut nedeniyle “Yüzyılın Salgını: Obezite” temalı sempozyum düzenlediklerini belirterek, “Hazırladığımız bu programla farkındalık oluşturmak, toplumda özellikle genç kuşakların dikkatini bilinçli bir düzeye çekmek istiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Kazim Şahin de Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 1,9 milyardan fazla aşırı kilolu veya obezite hastası bulunduğunu bildirdi. Şahin, “Bu sayının 2035’te 4 milyarı aşacağı tahmin edilmektedir” ifadesini kullandı. Türkiye’nin, 18 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 32’lik obezite oranıyla Avrupa’da ilk sırayı aldığını söyleyen Şahin, “Türkiye’de yapılan araştırmalar, her dört çocuktan birinin fazla kilolu veya obez olduğunu ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

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