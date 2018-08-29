Yüzme biliyorum, kurtarırım sanmayın!

Çoğu zaman insanlar, kazazedeyi kurtarabilirim sanarak kendisini suya atmaktadır. Bu son derece yanlış.

O sırada duygularınıza esir olmamalı, göz göre göre kendinizi de ölüme sürüklememelisiniz. Çevrede aynı saikle hareket etmek isteyen olursa önlemelisiniz. Asıl böylece “bir hayat kurtarmış” olursunuz.

Asla aklınızdan çıkarmayın deneyimli ve eğitimli değilseniz, yüzme bilseniz dahi suda çıırpınmakta olanla başedemezsiniz. Şuurunu yitirmiş boğulmakta olan insanın size yapışmasıyla, hareketsiz kalıp birlikte dibe çekileceğinizi unutmamalısınız.

Binlerce örnek göstermiştir ki, boğulanı kurtarmak için kendisini suya atanlar da o panikte boğulur.

Şile’ye dikkat! Şile sahilleri her yıl onlarca insanı yutar. Bu uyarıyı dikkate alın. Çok iyi yüzme bilenler bile girdabından kurtulamaz! Facia haberleri çoktan başladı bile..

Tatlı suda boğulanı kurtarmak için bir saniyenin bile değeri var. Çünkü, akciğerdeki geri dönülmez hasar, denizde boğulmaktan daha hızlı oluşuyor

Tatlı suda yani havuz ya da gölde boğulma ile denizde boğulma gelişimi farklı oluyor. İlki daha tehlikeli. Tatlı su, hemen akciğerlerdeki hava keseciklerinin duvarından emilir ve kana geçer. Kanı seyrekleştirir ve kırmızı kan hücreleri parçalanır. Hava kesecikleri de yırtılır ve akciğer dokusunda geriye dönülmez tarzda hasar olur.

Tuzlu su, eğer akciğerlere çekilecek olursa yoğun deniz suyu vücut sıvısını hücrelerin dışına çeker ve akciğerlerdeki hava keseciklerine vücut suyunun dolmasına sebep olur, akciğer ödemi ortaya çıkar. Hava keseciklerinden kana oksijen geçmesi zorlaşır. Sudaki kimyasal maddeler veya bakteriler de akciğer dokusunu bozar.

Çok az miktarlarda da olsa tuzlu veya tatlı suyun hava yollarına girmesi larinkste (nefes borusunun üzerindeki organ) şiddetli tahrişe yol açar. Larinks kaslarında güçlü bir kasılma meydana gelir. Amaç akciğerlere daha fazla su girişini önlemektir. Kasılma ile hava yolu tıkanır ve akciğerler hava alamaz. Yeterli oksijen olmayınca kazazede şuurunu kaybeder ve boğulur.

6 aylık bile olmamış bebeklere güneş koruyucu krem falan sürmeyin. Onlar için güneş koruyucu kremlerin güvenilirliğini ispat eden bir araştırma, çalışma bulunmamaktadır. O tür ürünlerin faydalılık deneyleri, her yaş için yeterli ölçüde yapılmıyor. Bir kere kimse bebeğini denek olarak vermiyor. Onun için bebeğinizi güneşten korumak size düşüyor, kremlere değil. Hatta kendinizi bile!

Minikleri havuzda veya havuz kenarında ASLA yalnız bırakmayın, ASLA, bir AN bile. Bir çocuğun boğulması için dize kadar gelen su seviyesi yeterlidir, bunu unutmayın. Küçük bebekler ise bir karış suda bile boğulabilirler.

Çocuklar su yatağı gibi şişme oyuncaklar ile oynarken çok dikkatli olmalısınız. Bunlar çocukların su üstünde kalmalarını sağlayacak kadar güvenli değildir. İki yaşın altındaki çocuklar ve bebekler havuz kenarında veya suda oynarken her zaman uzandığında dokunacak kadar yakın mesafede olan bir erişkin tarafından gözetilmelidir.

Havuz kenarında cep telefonunuz yanınızda olsun, ne zaman yardım çağırmanız gerekeceği belli olmaz.

Çocuklar dört yaşını doldurmadan önce çocuk yüzme öğrenmek için tam hazır olmayabilir. Dört yaşından önce çocukları yüzmeye zorlamamalısınız.