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Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

CHP'li belediyelerde 31 Mart sonrası başlayan işçi kıyımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de sıçradı. İETT'de çalışan 850'si şoför toplam bin işçiye tebligat gönderilerek 31 Ağustos itibariyle sözleşmelerinin sonlandırılacağı duyuruldu.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:34
Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

İstanbul İETT Ayazağa Garajı'nda görevli ve şoför ve diğer işçiler, kendilerine ulaşan "İşten çıkarma" tebligatı ile şoke oldu. İETT adına çalışan Beydağ-Hanzade firması, 850'si şoför olmak üzere bin çalışanına ihale sözleşme tarihinin 30 Ağustos'ta biteceğini, bu nedenle de çalışanların işlerine son verileceğini belirtti.

"Söz vermiştin. Ekmeğimize dokundurma"

Daha önceki yıllarda firmaların değiştiğini ama kendilerine iş akdini sonlandıran herhangi bir belge imzalatılmadığını belirten işçiler, Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla uygulamanın da farklılaştığını ifade etti. Açlığa sevk edileceklerini söyleyen bir İETT şoförü, "Sabah saat 04.00'te evimizden çıkıyoruz, aldığımız ücret 2 bin 800 TL. 30 Ağustos'tan sonra o da olmayacak. Yeni yönetim bizi açlığa terk edecek" ifadelerini kullandı. İşçiler, "Her Şey Çok Güzel Olacak" diyerek başkan seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na "Söz vermiştin. Ekmeğimize dokundurma" çağrısı yaptı.

Bolu'da eyleme devam

Bolu Belediyesi Başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan, 100 kişiye kapıyı gösterdi. Açlığa terk edilen işçiler, belediye önünde 100 gündür eylemlerine devam ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:34
  1. İstanbul
  2. Bolu
  3. CHP'li Tanju Özcan
  4. Ekrem Imamoğlu
  5. istanbul büyükşehir belediyesi
  6. Beydağ-Hanzade
  7. İETT işten çıkarma

YORUM YAZ

  • Mehmet soyluMehmet soylu17 dk önce
    Sendikalar bayram sebebi ile kapalı heralde. Sesleri solukları çıkmıyor. Ağaç ve hayvanlara hassas vandallarda işçi kıyımına duyargasız.
  • mehmet gümüşmehmet gümüş21 dk önce
    Evet herşey güzel oluyor zaten yerinizde yatarak bilerek veya bilmeyerek bu zihniyeti destekleyenler, aynıidamlık mahkumun celladına aşık olmak gibi bişey herşey güzel olacaktabi 10000 fark800000 bine çıktı, tabiki daha iyi günler bunlar. yarın insanların saçı,sakalı,başının örtüsü,Vb dini içerikli her şeye laiklik adı altında düşmanlıklarını yapacak. SP li lere selam olsun bu vebal onlara yeter.

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