Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

İstanbul İETT Ayazağa Garajı'nda görevli ve şoför ve diğer işçiler, kendilerine ulaşan "İşten çıkarma" tebligatı ile şoke oldu. İETT adına çalışan Beydağ-Hanzade firması, 850'si şoför olmak üzere bin çalışanına ihale sözleşme tarihinin 30 Ağustos'ta biteceğini, bu nedenle de çalışanların işlerine son verileceğini belirtti.

"Söz vermiştin. Ekmeğimize dokundurma"

Daha önceki yıllarda firmaların değiştiğini ama kendilerine iş akdini sonlandıran herhangi bir belge imzalatılmadığını belirten işçiler, Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla uygulamanın da farklılaştığını ifade etti. Açlığa sevk edileceklerini söyleyen bir İETT şoförü, "Sabah saat 04.00'te evimizden çıkıyoruz, aldığımız ücret 2 bin 800 TL. 30 Ağustos'tan sonra o da olmayacak. Yeni yönetim bizi açlığa terk edecek" ifadelerini kullandı. İşçiler, "Her Şey Çok Güzel Olacak" diyerek başkan seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na "Söz vermiştin. Ekmeğimize dokundurma" çağrısı yaptı.

Bolu'da eyleme devam

Bolu Belediyesi Başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan, 100 kişiye kapıyı gösterdi. Açlığa terk edilen işçiler, belediye önünde 100 gündür eylemlerine devam ediyor.

