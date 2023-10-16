Yüzbinlerce kitap okuyucusuyla buluşuyor: Aksaray kitap günleri başladı

KSARAY Kitap Günleri'nin 5’incisi başladı. 22 Ekim tarihine kadar açık olacak fuarda birçok yayınevi stant açarken, 29 yazar, 95 yayınevi ve 500 bin üzerinde kitap okuyucularla buluşacak.

Kitap Günleri Fuarı, Fatih Mahallesi'ndeki pazar alanında düzenlenen törenle açıldı. Törene Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

VALİ KUMBUZLUOĞLU: BU HEYECANI HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ

Törende konuşan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, “Yüzden fazla standı gezeceğiz, yaklaşık 50 bin öğrenci olmak üzere 110 bin ziyaretçimizi inşallah burada hep birlikte ağırlayacağız. Çocuk etkinlikleri, tiyatrolar, gösteriler ve daha niceleri sevgili çocuklar bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız ”dedi.

DİNÇER: GENÇ NÜFUSUMUZ ÇOK ÇALIŞKAN

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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise “Kitap günlerimizde 95 yayın evi 29 yazarımız söyleşi ve etkinlikler gerçekleştirecek. Bunun yanından yazarlarımız kitap imzalama günleriyle 100’ün üzerinde etkinliğimiz olacak. Aksaray’ımız okuyor, bizim en büyük gücümüz ise gençlerimiz. Şehrimizin büyümesinde ve gelişmesinde en önemli ivme. Genç nüfusumuz çok çalışkan. Bizde genç nüfusuz ile 7’den 70 tüm vatandaşlarımızı önünü açmak adına eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerimizden biriside kitap fuarımız. 9 gün boyunca dolu dolu her günü bir birinden değerli etkinliklerle geçireceğiz. Aksaraylı kitapseverlerle güzel günler geçireceğiz. Özellikle çocuklarınızın elinden tutup geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Onlar kitapla buluşacak ki geleceğin Türkiye’sini inşa edecekler. Biz buna inanıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye Yüzyılı onların emekleriyle çok daha güçlü olacak. Tüm kitapseverleri etkinliğimize katılmaya davet ediyorum’’ diye konuştu.