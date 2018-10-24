Yuvada huzur mu dediniz?

Ayrıca yuvanızda bütün aile fertleriyle huzurlu yaşamak için hergün 11 defa Kevser Sûresi okumakta 1 defa "Estağfurullah ennehu kane gaffara ya cebbar" demekte fayda var. Bunu "vird" haline getirip sürekli okuyun ve bir süre sonra Allahu Tealanın izniyle farklılıkları göreceksiniz. Allahu Teala huzursuzlukları evlerimizden uzak tutsun.

Evde huzur ta baştan eş seçiminde "doğru karar" vermekle başlar. Evlilik kararını vermek gençler farkında olmayabilir amma, insanın hayatını ömür boyu etkileyecek en önemli karardır.

Bu da daha mantıklı ve uygun karalar verilerek sağlanabilir. Onun için "Seviyorum.. aşığım.." gibi kelimelerin moda girdabına kapılıp boğulmayın gençler. Anne ve babanızın tecrübesine kulak verin. Evde mutlu olmak sadece sizin mutluluğunuz değil, eşinizi de mutlu etmektir.

Duygularınızı mantık süzgecinden geçirmeyi ihmal etmeyin.



Birbirini tanıma adına nişanlılık dönemi önemlidir. Nişanlılık dönemi ruhen tanışma dönemidir. Bu dönemde ortaya çıkan sorunların evlilikte de yaşanma ihtimali çok yüksektir. Evlenince geçer ya da değişir düşüncesine kapılmadan bu sorunlara dikkat etmelisiniz. Ayrıca ailelerin de uyumu açısından nişanlılık dönemi uzmanlara göre 6 ay ilâ 1 yıl kadar uzatılabilmelidir. Bu sürenin gereğinden fazla uzaması da doğru değildir.

Birbirinize samimi ve dürüst davranın.

Birbirinizi değiştirmeye çalışmadan olduğunuz gibi sevin ve kabul edin. Evlenirsek değişir, değiştiririm zannetmeyin. Kişi 7'sinde neyse 70'inde de o'dur!

Eş adayınızın mutlu bir aileden gelip gelmediğini kontrol edin.

Kendinizi evliliğe ne kadar hazır hissediyorsunuz?

Aranızda “denklik” olsun. Kara kaş kara göz için evlenir, yarın 3 kuruşun yokluğunda üzülmeye başlarsınız, sonraki yıllarda üzüntüler kavgaya dönüşür. Pişmanlık karabasan haline gelir.

Paradan meslekten başka, aranızda eğitim, kültür açısından da denklik olmalı.. Yarın, arada uçurum varsa, iki satır konuşamaz hale gelirsiniz. Muhabbet olmayan evde çiçekler bile solar..