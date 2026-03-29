Yurt genelindeki yağmur trafiği nasıl etkiliyor? İşte Türkiye genelinde yol durumu

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 29 Mart 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TAG Otoyolunun Tarsus Batı Kavşağı-Çamtepe Kavşağı Kesimi 4-9.km.leri arasında üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana İstikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Manisa-İzmir yolunun (çevre yolu) 0-2.km.leri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32.km.sinde YHT Projesi kapsamında yapılan viyadük ayağı imalatı nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Antalya-Alanya yolunun 14-15.km.leri arasında (Karadayı Kavşağı) hemzemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Düzce-Zonguldak İl Sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 18-20.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Batman-Hasankeyf-Gercüş yolunun 39-42.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64.km.leri arasında bulunan 10 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 23.03.2026-31.03.2026 tarihleri arası (9 gün), 08:00-17:30 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Van-Erciş yolunun 55-56.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.