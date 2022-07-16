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Aktüel Yurda dönen hacılar yakınlarına kavuşma sevinci yaşadı
Aktüel

Yurda dönen hacılar yakınlarına kavuşma sevinci yaşadı

Başkentte, hac farizasını yerine getiren hacılar ile yakınlarının Esenboğa Havalimanı’ndaki buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:43:00 -
Yurda dönen hacılar yakınlarına kavuşma sevinci yaşadı

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinden uçakla gelen hacılar, aileleri ve yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Hacılardan Ramazan Koçak, hac ibadetini tamamlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ve Türkiye’ye güzel duygularla döndüğünü söyledi.

Memleketimiz için bol bol dua ettik

Hac ibadetinin herkese nasip olması için dua ettiğini söyleyen Koçak, “Bu sene hac ibadetimiz çok güzel geçti. Kutsal toprakları hep gözyaşlarıyla dolaştık. Cenabı Allah sizlere de nasip etsin. Memleketimiz için bol bol dua ettik. Rabbim kabul etsin inşallah” diye konuştu. Hac vazifesini yerine getirdiği için mutlu olduğunu aktaran Mehmet Karabulut da kendisini karşılamaya gelen torunlarıyla uzun süre kucaklaşıp hasret giderdi ve gözyaşlarını tutamadı.

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