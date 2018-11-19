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Yunus Mallı oyuncu grubu olarak çok üzgünüz

A Milli Takım futbolcusu Mallı, 'Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz. Uluslar Ligi'nde hedeflerimize ulaşamadık fakat hepimiz kendimizi geliştirmeye çalışmaya devam edeceğiz.' açıklamasını yaptı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:15
Yunus Mallı oyuncu grubu olarak çok üzgünüz

A Milli Takım futbolcusu Yunus Mallı, Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz. Uluslar Ligi'nde hedeflerimize ulaşamadık fakat hepimiz kendimizi geliştirmeye çalışmaya devam edeceğiz. Zamanla daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Güzel sonuçlara ihtiyacımız var, sonuç olmayınca eleştiri gelmesi normal dedi.

A Milli Takım'ın yarın Antalya'da Ukrayna ile oynayacağı özel maç öncesinde teknik direktör Mircea Lucescu ile Yunus Mallı, takımın kamp yaptığı oteldeki basın toplantısında konuştu. 

Yunus Mallı, maçlarda iyi sonuç alamayınca eleştiri yapılmasının normal olduğunu dile getirdi. Son maçta mağlup olmak ülke adına kötü olduğunu belirten Mallı, Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz. Uluslar Ligi'nde hedeflerimize ulaşamadık fakat hepimiz kendimizi geliştirmeye çalışmaya devam edeceğiz. Zamanla daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Güzel sonuçlara ihtiyacımız var sonuç olmayınca eleştiri gelmesi normal ifadelerini kullandı. - Antalya

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:15
  1. Mircea Lucescu
  2. Yunus Mallı
  3. Lucescu
  4. Ukrayna
  5. Antalya

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