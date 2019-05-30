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"Yunus Emre Elektrik Santrali" 10 Temmuz'da satışa çıkacak

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal:- "FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi TMSF'ye devredilen Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Yunus Emre Termik Santrali'nin satışı için (10 Temmuz'da) ihaleye çıkılacak"- "Burasının milli ekonomiye kazandırılması adına satışını planlıyoruz. 1,1 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkacağız"

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:53
"Yunus Emre Elektrik Santrali" 10 Temmuz'da satışa çıkacak

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Adularya Enerji Yunus Emre Termik Santrali'nin satışı için (10 Temmuz'da) ihaleye çıkacaklarını belirterek, "Burasının milli ekonomiye kazandırılması adına satışını planlıyoruz. 1,1 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkacağız." ifadelerini kullandı.

TSMF'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gülal, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi TMSF'ye devredilen Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Yunus Emre Termik Santrali'nin satışı için ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Santralin iki yıldır TMSF tarafından yönetildiğini, burasının Türkiye'nin önemli termik santrallerinden birisi olduğunu aktaran Gülal, santralde 792 personelin görev yaptığının bilgisini verdi.

Gülal, santralin milli ekonomiye kazandırılması için satışını planladıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Santral için 1,1 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkacağız. Bu süreçte tüm yatırımcıları bu ihaleye davet ediyoruz. Adularya Yunus Emre Termik Santrali sadece Eskişehir özelinde değil, ülkemiz için önemli bir tesis dolasıyla bunu devraldığımız günden itibaren milli ekonomiye kazandırma hesapları içindeydik. İnşallah iyi bir netice ve satış rakamıyla bunu milli ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Burası bize emanet, çalışanın ve devletin haklarını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada istihdamı korumak adına 2 yıldır inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Santrali daha aktif ve çalışır halde görmek istiyoruz."


- 10 Temmuz'da ihaleye çıkılacak


Açıklamada verilen bilgilere göre, şirket, Gaziantep Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 2016 Eylül'de TMSF'ye devredildi. Yunus Emre Termik Elektrik Santrali'nin 31 adet arsa ve maden sahası, hazinenin hüküm ve tasarrufundaki iki adet taşınmaz üzerinde 23 Haziran 2055 yılına kadar tesis edilmiş bulunan üst kullanım izni bulunuyor.

Yılda 2,2 milyon ton kömür işleme, 2,4 milyar kilovatsaat elektrik üretme kapasitesi bulunan santral, Türkiye'nin yerli linyit yakıtlı, akışkan yataklı kazan ve baca gazı arıtma sistemi ile birlikte kurulan AB emisyon kriterlerine uyuyor.

Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ'ye ait santral, tam mekanize, uzun ayak yöntemiyle yer altı kömür madenciliği ve akışkan yataklı çevre dostu termik santral olarak inşa edilmişti. Tesise bağlı maden ocakları ve yerleşkeyle birlikte toplam alan yaklaşık 7 bin 400 hektara ulaşıyor.

Eskişehir–Mihalıççık'ta firma tarafından 2x145 MW gücünde santral kurmak üzere lisans ve ÇED işlemleri ve yeraltı işletmeciliği ile yapılacak üretim ve santral kurma çalışmaları yapıldı. Yunus Emre Termik Santrali'nin satışı için toplam 1,1 lira muhammen bedelle 10 Temmuz'da ihalesi gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:53
  1. Gülal
  2. TMSF
  3. Yunus Emre Termik Santrali

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