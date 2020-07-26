Yunanistan’ın söz hakkı yoktur

Oğuzhan Gültekin Ankara

Yunanistan’ın bu kendini bilmez tavırlarını Akit’e değerlendiren AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, yaptığı açıklamada, “Biz yüzyıllar boyu şimdiki Yunanistan sınırları içerisinde yaşadık. Oraya binlerce cami, medrese ve tekke yaptık. Onlar ne yaptı? Tarihi eserlerimizi kiliseye çevirdiler, amacının dışında gayri meşru işlerde kullandılar. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içerisinde başkentinde camisi bulunmayan tek ülke olarak da tarihe geçmiş bir yerdir Yunanistan. Bu kadar şey gün yüzündeyken Yunanistan’ın söz söylemeye ve böyle bir tavır takınmaya haddi de hakkı da yoktur. Ayasofya asliyetine döndürüldü. Orası bir müze değildir. Orası bir ibadethaneydi yine öyle oldu. Ülkemizde kimsenin ibadethanesine, inancına karışılmamıştır. Kimsenin de bize karışmaya hakkı yoktur” şeklinde konuştu.

“Ayasofya bahane asıl dertleri güçlü Türkiye”

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de “Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiği zaman hiçbir kiliseye dokunmamıştır. Bugün ülkemizde birçok yerde sayısız kilise var. Ayasofya fethin bir sembolüdür. Osmanlı devleti Balkanlardan çekildiği zaman birçok camisi, medresesi, kapatılmış ve yıkılmıştır. Hatta birçok caminin sadece temeli kalmıştır. Bunlar bu kadar açıkken kimse bize karışmaya kalkmasın. Zaten bunların amacı da Ayasofya değildir. Yunanistan’ı maşa olarak kullananların tek derdi Türkiye’dir. Türkiye’yi eski Türkiye zannedenler hâlâ bizim içişlerimize müdahale etmeye çalışıyor. Biz buna izin vermedikçe Yunanistan’ı kışkırtıp üzerimize salıyorlar. Bunların derdi gelişen, büyüyen ulusal arena da söz sahibi olan Türkiye’nin önünü kesmek. Libya’da, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de ki başarılarımızı gölgelemek. Ayasofya sadece bir bahane. Çok şükür Ayasofya ibadete açıldı. İnşallah Kudüs’ün de esareti son bulacaktır” değerlendirmesinde bulundu.