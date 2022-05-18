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Aktüel Yunanistan'ın ittiği lastik bottaki göçmenleri Türkiye kurtardı
Aktüel

Yunanistan'ın ittiği lastik bottaki göçmenleri Türkiye kurtardı

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından lastik bot içerisinde, Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 19:33:00 - 2022-05-18 19:57:58
Yunanistan'ın ittiği lastik bottaki göçmenleri Türkiye kurtardı

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisinde, 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Mayıs saat 04.00 sıralarında, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 46 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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