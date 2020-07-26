  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Yunanistan'ı köşeye sıkıştıracak ikinci hamle! Türkiye Rusya adına NAVTEX yayınladı

Türkiye, Oruç Reis için yayınladığı NAVTEX'in ardından bu kez de Antalya Körfezi’nde Meis adasının doğusundaki bölgede Rus donanmasının füze atışı denemeleri yapılacağının ilan edildiği yeni bir NAVTEX yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 09:33:00 -
Yunanistan'ı köşeye sıkıştıracak ikinci hamle! Türkiye Rusya adına NAVTEX yayınladı

Türkiye, Meis Adası açıklarında sondaj yapacağına ilişkin NAVTEX’in ardından, Rus donanmasının 18 Ağustos’ta yapacağı füze atış denemeleri için de NAVTEX yayınladı.

Yunanistan'ı köşeye sıkıştıracak adım

Türkiye’nin, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Meis Adası’nın güney ve doğusunda araştırma yapacağına ilişkin NAVTEX yayınlamasının ardından Yunanistan, Türkiye’nin NAVTEX ilan ettiği koordinatlarda anti-NAVTEX yayınlamıştı ki Türkiye yeni bir adım attı. Deniz Kuvvetleri, bu kez Antalya Körfezi’nde Meis adasının doğusundaki bölgede füze atışı denemeleri yapılacağının ilan edildiği yeni bir NAVTEX yayınladı.

Türkiye'den Rusya adına NAVTEX

Atış testlerinin, 18 Ağustos’ta saat 06.00-15.00 aralığında, sondaj sahasının hemen altında yapılacağı ilan edildi. Füze atışı denemelerinin Türk gemileri değil Rus donanması tarafından yapılacağı belirtildi. Güvenlik uzmanları, atış denemesinin yapılacağı bölgede NAVTEX ilan yetkisinin Türkiye’de olduğunu, bu nedenle ilanı Türkiye’nin yaptığını anlattı.

NAVTEX nedir?

NAVTEX, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin deniz kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı