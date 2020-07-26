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Gündem

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Ayasofya'nın camii olarak ibadete açılmasını hazmedemeyen Yunanistan'dan küstah bir açıklama daha geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası toplum 21. yüzyılda bugünkü Türkiye'nin dini ve milliyetçi fanatizm çığırtkanlığını izlemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 10:44:00 - 2020-07-26 10:52:41
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan küstah bir cevap geldi. 

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Uluslararası toplum 21. yüzyılda bugünkü Türkiye'nin dini ve milliyetçi fanatizm çığırtkanlığını izlemektedir. Bu tür tutumlar kınanmıştır ve cevap vermeye değmez ve uluslararası toplumda bu tür söylemleri kullananları ve tetikleyenleri maruz bırakmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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