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Aktüel Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı
Aktüel

Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 22:01:00 -
Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir-Dikili'de, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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