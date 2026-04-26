  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en sağlıklı yeşilliği belli oldu ABD’nin gözü çok fena korktu! KAAN, Hürjet ve ANKA’lı çıkarma sonrası tarihi “Türkiye” itirafı Dev havayolu şirketi iflas etti: Tüm uçuşlar durdu, bilet alanlar bin pişman Kulak çınlamasının sebebi nedir? Bir yaralı ile ucuz atlatıldı Zincirleme kazada 11 araç birbirine girdi Gazze yolunda ikinci sefere çıkıyor SUMUD bir etebı daha geride bıraktı Uzmanlar açıkladı! İşte kalp sağlığına iyi gelen kuruyemişler Ahmet Hakan’dan, AK Partili belediyelerle ilgili şok iddia! Sıra onlara geldi, çok yakında bu olacak Sirkeyi çöpe atın, bu yöntem 10 kat daha güçlü! Bir kaşık ekleyin, sebzedeki zehri mıknatıs gibi çeksin Katil devlet İsrail yine ateşkesi dinlemedi! 3 Filistinli daha hayatını kaybetti
Gündem
10
Yeniakit Publisher
İşte Türkiye’nin en pahalı yemişi: Kilogramı 7 bin TL’ye çıkıyor, yol kenarına eken milyoner oluyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Anadolu topraklarında kendiliğinden yetişen koca yemişten dünyanın en lüks yemişi kabul edilen çam fıstığına kadar Türkiye, "yeşil altın" zenginliğiyle dünya piyasalarını domine ediyor. Özellikle hasadı dünyanın en riskli işlerinden biri sayılan çam fıstığının kilogram fiyatı 7.000 TL bandına dayanarak dudak uçuklatıyor. Uzmanlar, bu stratejik ürünlerin doğru işlenmesiyle üreticilerin kısa sürede servet sahibi olabileceğini vurguluyor.

#1
Anadolu’nun bereketli toprakları, dünya piyasalarında "altın" değerinde kabul edilen yemişlere ev sahipliği yapıyor. Özellikle Batı Karadeniz’de kendiliğinden yetişen koca yemişten, Ege’nin zirvelerindeki çam fıstığına kadar bu ürünler, doğru değerlendirildiğinde üreticisini kısa sürede servet sahibi yapıyor.

#2
Yüzyıllardır medeniyetlerin beşiği olan Anadolu, sadece kültürüyle değil, sunduğu tarımsal zenginlikle de dünyayı kendine hayran bırakıyor. Küresel pazarda "lüks tüketim" kategorisine giren pek çok yemişin ana vatanı olan Türkiye, stratejik ürünleriyle milyarlarca liralık bir ekonomi oluşturuyor. Fındıktan çam fıstığına kadar pek çok ürün, Türk çiftçisi için adeta birer "yeşil altın" niteliğinde.

#3
Son yılların en dikkat çeken gelir kapısı ise yol kenarlarında, çalılıklarda kendi kendine yetişen koca yemiş (yumberry) oldu. Batı Karadeniz bölgesinde yoğunlaşan bu meyve, yüksek antioksidan değeriyle "süper gıda" listesinin zirvesinde yer alıyor.

#4
Türkiye'nin en pahalı yemişi unvanını ise açık ara farkla çam fıstığı koruyor. Ege Bölgesi'nin dik yamaçlarında, devasa kozalaklardan büyük emeklerle çıkarılan bu ürün, 2026 yılı itibarıyla adeta dudak uçuklatıyor. Uzmanlar çam fıstığını "Hasadı dünyanın en zor ve riskli işlerinden biri. Bu zahmet, ürünün kilogram fiyatını 4.000 TL ile 7.000 TL bandına kadar çıkarıyor. Az bulunması ve yüksek besin değeri, onu dünyanın en lüks gıdalarından biri yapıyor" şeklinde değerlendiriyor.

#5
Türkiye, dünya fındık üretiminin yarısından fazlasını tek başına göğüsleyerek İtalya gibi rakiplerine fark atmaya devam ediyor. Karadeniz'in incisi fındık, 2026'da kalitesine göre 500 TL'ye kadar alıcı bulurken; Güneydoğu'nun gururu Antep fıstığı ise 1.200 TL'lik fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor. Kuraklığa dayanıklı yapısı, fıstığı geleceğin en güvenli yatırım aracı haline getiriyor.

#6
Son yıllarda uygulanan teşvikler ve yeni bahçe yatırımlarıyla badem ve ceviz üretiminde de Türkiye vites yükseltti. Badem 450 TL, ceviz ise 400 TL bandındaki fiyatlarıyla tarım girişimcileri için sürdürülebilir ve yüksek kazançlı bir model sunuyor.

#7
Türkiye’nin tarım potansiyeli, klasik ürünlerden yüksek katma değerli "süper gıdalara" doğru evriliyor.

#8
Yol kenarında yetişen koca yemişten, yüksek rakımlardaki çam fıstığına kadar bu ürünler, sadece birer yemiş değil, aynı zamanda Türkiye'nin döviz deposu haline gelmiş durumda.

#9
Doğru planlama ve modern tarım yöntemleriyle bu "doğal altınlar", Anadolu çiftçisini küresel pazarın en güçlü aktörü yapmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23