İşte Türkiye’nin en pahalı yemişi: Kilogramı 7 bin TL’ye çıkıyor, yol kenarına eken milyoner oluyor
Anadolu topraklarında kendiliğinden yetişen koca yemişten dünyanın en lüks yemişi kabul edilen çam fıstığına kadar Türkiye, "yeşil altın" zenginliğiyle dünya piyasalarını domine ediyor. Özellikle hasadı dünyanın en riskli işlerinden biri sayılan çam fıstığının kilogram fiyatı 7.000 TL bandına dayanarak dudak uçuklatıyor. Uzmanlar, bu stratejik ürünlerin doğru işlenmesiyle üreticilerin kısa sürede servet sahibi olabileceğini vurguluyor.