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Gündem Yunanistan düşmanlıkta sınır tanımıyor
Gündem

Yunanistan düşmanlıkta sınır tanımıyor

Geçtiğimiz günlerde Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan mayın tarama gemisinin Türk bayrağı açmayı reddetmesine ilişkin olarak Yunan basını tarafından yapılan açıklamada aynı olayı Türk gemilerinin de yapmadığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 22:16:00 -
Yunanistan düşmanlıkta sınır tanımıyor

Yunan basını, Çanakkale Boğazı'ndan geçen ve M62 numaralı Yunan donanmasına ait "Avrupa" adlı Yunan mayın tarama gemisinin , Marmara Denizi'ne yelken açarken Türk bayrağını çekmeyi reddettiğini bildirdi .

Geçtiğimiz gün, Çanakkale Boğazı’ndan peş peşe geçen Rus Donanması'na ait 770 borda numaralı savaş gemisi 'Valentin Pikul' ile Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait M62 borda numaralı ‘HS Evropi’ isimli mayın tarama gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol almıştı.

Yunan basını: Türk donanması aynısını yaptı

2017 yılında, Patras Körfezi'nin deniz bölgesinde ve İyonya Denizi'nin daha geniş bölgesinde, çok uluslu Mayın Harekatı tatbikatı 'ARIADNE 17'nin yapıldığı hatırlatan Yunan basını tatbikata katılan; İspanya, Almanya, Polonya ve Mısır gemilerinin Yunan bayrağını çektiklerini ancak Türkiye'ye ait TCG Alanya'nın Yunan bayrağı asmayı reddettiğini iddia etti.

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