Yunan profesör böyle isyan etti: Kendi milli gemisini üretmeden deniz gücü olmaya çalışan tek ülkeyiz

yeniakit.com.tr

Yunan Profesör Filikis, katıldığı bir televizyon programında Yunanistan'ın Türkiye karşısında aciz kaldığını itiraf etti.

Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait jetlerin yedek parça sorunları nedeniyle uçamadığını söyleyen Filikis, "Bizim sorunumuz uçamayan jetlerimiz. Sanki bir Ferrari almışsınız ama lastikleri değiştirmek için yedek parça alamıyoruz" diye konuştu.

Yunanistan'ın Türkiye tarafından tehdit altında olduğunu ileri süren Filikis, "Yunanistan her zaman mevcut ve açık olan bir tehditle başa çıkmak zorundadır ve güvenliği için milyarlarca dolar harcamaktadır." dedi.

Yunanistan'ın 10 yılda yapması gerekenleri son 6 ay içinde yapmaya çalıştığını ve kendini ekonomik bir çıkmazın içine soktuğunu aktaran Yunan profesör, ayrıca Fransa'dan satın alınan Rafale savaş uçaklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Batılı ülkeler bizi sömürecek"

"Rafale uçakları ülkemize gelse bile Türkiye ile sıcak bir olay yaşandığında onların operasyonel olacağından şüpheliyim" diyen Filikis, Yunanistan'ın uzun vadeli planlar yapmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Normalde ekipman tedariğindeki planlar 20-25 yıl vadeli iken biz 5 yıl vadeli yapıyoruz. Çünkü raftan satın alma görüşüne sahibiz. Yunanistan'ın bu şekilde savunma sektörüne ciddi bir yatırım yapma şansı yok. Bunu Rafael vesilesiyle gördük."

ABD ve Batılı ülkelerin Yunanistan'ı sürekli olarak sömürdüğünü itiraf eden Filikis, "Bizi sömürecekler çünkü ihtiyacımız olduğunu biliyorlar" dedi.

"Bunu yapmaya çalışan tek ülkeyiz"

ABD tarafından Türkiye'ye Kıbrıs Harekatı nedeniyle ağır bir ambargo uygulandığını hatırlatan Yunan profesör sözlerini şöyle noktaladı:

"Ama adamlar örgütlendi ve bir şeyler oluşturdular. Bayraktar ve diğer SİHA'ları ile Karabağ'da savaş kazandılar ve şimdi gururla bu silahları satıyorlar. Peki bizim baş belaları (Yunan siyasetçiler) bu konuda ne yaptı. Biz kendi ülkemizde mermi bile üretemiyoruz, tersanemiz yok. Tersanesi ve milli gemisi olmadan küresel deniz gücü olarak anılmak isteyen tek ülkeyiz."