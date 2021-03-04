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Gündem Yunan fena tutuştu: Türkiye ittifakımızı bölmeyi planlıyor
Gündem

Yunan fena tutuştu: Türkiye ittifakımızı bölmeyi planlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Mısır ile anlaşma imzalayabiliriz" açıklaması Yunanistan'da büyük paniğe yol açtı. Yunan basını, Türkiye'nin planının Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu'nu dağıtmak olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 14:03:00 - 2021-03-04 14:06:27
Yunan fena tutuştu: Türkiye ittifakımızı bölmeyi planlıyor

Türkiye'nin Fransa ve Mısır ile olan ilişkilerinde yaşanan olumlu gelişmeler Yunan basınında geniş yankı buldu.

Türkiye ve Fransa arasında ortak zemin yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmelere vurgu yapan Yunan basını iki ülke arasında ortak bir zeminin yakalandığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'nun Mısır açıklamasına dikkat çektiler

Pakistan ve Mısır arasındaki olumlu ikili ilişkiye sahip olduğunun altı çizilen haberde Bakan Çavuşoğlu'nun deniz yetki alanlarına ilişkin yaptığı açıklamaya dikkat çekildi. Yunan basını Bakan Çavuşoğlu'nun "Mısır, bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz. İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" açıklamalarına yer verdi.

"Türkiye ve Pakistan'ın planı ittifakı dağıtmak"

Pakistan-Mısır arasındaki iyi ilişkiler ve Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları karşısında yaşadığı paniği gözler önüne seren Yunan basını, Türkiye ve Pakistan'ın planının Yunanistan'ın da aralarından bulunduğu Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı bir platforma dönüşen Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu'nu dağıtmak olduğunu iddia etti.

Mısırlı yetkililerin son yaptıkları açıklamada Mısır'ın Türkiye'nin ulusal güvenliğine saygı duyduklarını dile getirmişti.

star.com.tr

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