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Yumurtayı hafife almayın

Yumurtanın protein deposu sağlıklı bir yiyecek olduğunu biliyoruz...

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:22
Yumurtayı hafife almayın

Bilhassa çocukların beden ve zihin gelişimi için yumurtanın önemini uzmanlar sürekli vurguluyor. Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarından yumurtanın kabuğununda çok faydalı olduğunu biliyor musunuz? Yumurta kabuğu da tıpkı yumurta gibi protein ve kalsiyum deposudur. Yumurta kabuğu özellikle kemik erimesi için çok faydalıdır. Kadınlarda menapoz döneminde sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olan kemik erimesi için yumurta kabuğu tavsiye eden uzmanlar, yumurta kabuğu kürünü şu şekilde açıklıyor.

3 yumurtayı iyice yıkadıktan sonra kırın ve içini çıkartın. Neden iyice yıkayacaksınız; herhalde tahmin ediyorsunuz, çiğ olduklarından üzerlerinde her türlü bakteri kaynaşmakta o an. Siz yumurtayı pişirmeden kabuklarından yararlanacağınız için, o yumurtanın iyice mikroplardan arındırılması şart. Sadece bu konuda değil, yemek yaparken çiğ yumurtayı elinize aldığınızda bir mikrop yığınına el sürdüğünüzü zinhar aklınızdan çıkarmayınız.

Devam edelim: İçini ne isterseniz onu yapın. Veya börek çörek, çocuklarınıza omlet yapmak için kullanın, kabuğu size kalsın.

1 çay kaşığı zeytinyağını tavaya koyun yumurta kabuklarını parçalayıp içine atın ve kavurmaya başlayın. Yakmadan kavurun ve zaten bu esnada kabuklar kırılacaktır. Ezilen bu kabukları yoğurda ekleyerek yiyebileceğiniz gibi bala karıştırarakta yiyebilirsiniz. Bu kür kemik erimesine çok faydalı olacaktır. Kalsiyum ve protein deposu yumurta kabuğu yiyerek kemik erimesi sorunundan kurtulabilirsiniz.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:22
  1. yumurta
  2. yumurtanın faydaları

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