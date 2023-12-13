Yumurta mafyası fiyatları manipüle ediyor!

Yumurta fiyatlarındaki artış durmak bilmiyor. Önemli protein kaynağı olan yumurtanın 30'lu kolisi 110 liraya dayandı. Yumurta fiyatlarındaki artışın en çok dar gelirli vatandaşı mağdur ettiğini belirten sektör temsilcileri, yetkililere çağrıda bulundu.

Kahvaltı sofralarından eksik edilmeyen yumurta fiyatlarındaki yükseliş, özellikle maddi durumu zayıf olan vatandaşları kara kara düşündürüyor.

Son zamanlarda fiyatı ciddi anlamda artan yumurtanın 30'lu kolisi 100 ila 110 lira arasında satılıyor.

Batman'da faaliyet gösteren yumurta satıcıları, yumurta fiyatlarında yaşanan artışın sebebi hakkında İLKHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yumurta fiyatlarındaki artışın en büyük sebebinin denetimsizlikten kaynaklandığını belirten yumurta satıcıları, üretimdeki düşüş ve maliyetlerdeki yükselişin de bir nebze bu sorunu ortaya çıkardığını söyledi.

Yumurta fiyatlarındaki artıştan en çok vatandaşların mağdur olduğunu ifade eden yumurta satıcıları, yetkilileri fiyat artışlarının önüne geçmeye çağırdı.

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"Üreticinin azalması ve maliyetlerin yükselmesi fiyat artışı sebebidir"

Son 15 gün içinde yumurta fiyatlarında yüzde 20 artış olduğunu aktaran yumurta satıcısı Selim Polat, "Artışın sebeplerinden bir tanesi üreticinin azalması ve maliyetlerin yükselmesidir. Bir de ihracatın olmasından dolayı iç piyasaya yumurtanın az gelmesidir. Tabi ihracatta kâr marjının yüksek olması ve iç piyasada kâr marjlarının az olması yumurta fiyatlarının artmasındaki en büyük etkendir." dedi.

"Devlet buna el atmalı"

İki kilogramlık yumurta fiyatının 15 gün önce 85-90 lira arasındayken şu anda 100-105 lira arasında satıldığını dile getiren Polat, şöyle devam etti:

"İhracat ve üretim az olduğu sürece fiyatların artacağından haberdarız. Bu artışların sebeplerini vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz ama zorlanıyoruz. Bizim de giderlerimiz 2-3 kat artmış durumda. Devletten bu probleme el atmalarını bekliyoruz. Yumurta piyasası başını almış gidiyor. An itibariyle XL dediğimi yumurtanın kolisi 110 lira, L numaralı olanı 105 lira, M numaralı yumurtanın fiyatı ise 100 lirayı buldu. Temennimiz devletin bu artışları gözetim altına almasıdır."

"Ticaret Bakanlığı fiyat artışları üzerinde çalışma yapmalıdır"

Yumurta fiyatlarında son 3 ayda yüzde 40 oranında bir artışın yaşandığını aktaran bir diğer yumurta satıcısı Muhammed Yamaç, fiyat artışlarının denetlenmesini istedi.

Yamaç, "Üreticilere bu artışın sebebini sorduğumuzda bize bölgesel olarak bir hastalığın vuku bulduğu söylendi. Bundan dolayı arz düşüşünün yaşandığı belirtildi. Ama son 3 ayda üretime yeni hayvanın girişi de epey fazla. Bu yükseliş doğru mudur, etik midir tartışılır. Ticaret Bakanlığının bu fiyat artışları üzerinde bir çalışma yapması lazım." dedi.

"Fiyat yükselişine sessiz kalınmamalı"

Açıklamasının devamında Yamaç, "Geçen sene mısırın kilosu 7 buçuk 8 TL'ydi. Ama şu ana baktığımızda mısırın kilosu 5 lira 75 kuruştur. Buna bakarsak bile maliyetler düşmesi lazım. Devlet normalde destek veriyor. KDV'yi yüzde 8'den bire çekti. Bunlara göre yumurta maliyeti 65 TL olmalıdır. Ama şu anda 2-3 üretici birliği yumurtanın çıkış fiyatını 93 TL olarak belirliyor. Sadece ufak ölçekli esnaf denetleniyor. Devlet ne üreticileri ne de birlikleri denetliyor. Halkımızın alım gücü çok düşüktür. Yumurta fakir fukaranın ekmeğidir. Yumurta fiyatının yükselişinin araştırılmasını istiyoruz. Fiyat yükselişine sessiz kalınmasın istiyoruz. Ticaret Bakanlığı buna bir el atmalıdır." ifadelerini kullandı. (İLKHA)