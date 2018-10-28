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Yumruğunuzu 1,5 dakika sıkarsanız...

Dövüşmek ve arkadaşına indirmek için değil, hafızan için.. Dahası var; iyi öğrenmek için..

28 Ekim 2018 Pazar 15:26
Yumruğunuzu 1,5 dakika sıkarsanız...


Bir araştırma, yumruk sıkma yoluyla hafızanın güçlendirilebileceğini ortaya koydu. Bunun sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de faydalı olduğu anlaşılıyor.

Amerikalı psikologlar, sağ yumruğun 90 saniye süreyle sıkılmasının hafıza oluşumuna yardımcı olduğunu, aynı işlemin sol yumrukta yapılmasının ise hatırlamayı kolaylaştırdığını açıkladı.

50 yetişkin ile yapılan deneyde, kişilerin bu yolla uzun bir kelime listesini hatırlamaya çalışırken daha iyi performans sergilediği görüldü.

Araştırmacılar, yumruk sıkmanın beyinde hafıza ile ilgili bazı özel bölgeleri harekete geçirdiğine inanıyor.

New Jersey'deki Montclair Üniversitesi'nden Ruth Propper'a göre bu araştırma, bazı basit vücut hareketlerinin beynin işleyişini geçici olarak değiştirip hafızayı geliştirebileceğini gösterdi.

Dr. Propper, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bir şey öğrenmeden hemen önce sağ yumruğun, hatırlamaya, çalışırken de sol yumruğun sıkılması hafızayı geliştiriyor." dedi.

Deney nasıl yapıldı?

Sağ elini kullanan 50 öğrenciye ezberlemeleri için bir kelime listesi verildi.

Öğrenciler beş gruba ayrıldı.

Bir grup, ezbere başlamadan önce 90 saniye sağ yumruğunu, kelimeleri hatırlamadan önce de 90 saniye sol yumruğunu sıktı.
İkinci grup ise aynı deneyi sol yumruğu sıkarak yaptı.

Diğer iki grup ise ezberden önce istedikleri yumruklarını, hatırlamadan önce de diğer yumruklarını sıktı.

Son gruptakiler ise yumruk sıkmadı.

Beyine komut nasıl gidiyor?

Listeyi ezberlemeden önce sağ yumruğunu, hatırlamadan önce de sol yumruğunu sıkan grubun performansının diğer gruplardan daha iyi olduğu gözlendi.

Bu grup, hiçbir yumruğunu sıkmayan gruptan da daha iyi performans sergiledi.

Daha önceki araştırmalarda, sağ yumruğun sıkılması ile beynin sol yarısının, sol elin sıkılması ile de sağ yarısının harekete geçtiği gözlenmişti.

Mutluluk bir yanda üzüntü öte yanda

Bu eylemin duygularla bağlantısı kurulmuş, mesela sağ yumruğun mutluluk ve öfke ile, sol yumruğun ise üzüntü ve endişe ile bağlantısına dikkat çekilmişti.

Hafıza ile ilgili süreçlerde beynin iki yarısının da kullanıldığı, sol yarısının hafıza kaydında, sağ yarısının ise hatırlamada etkili olduğu düşünülüyor.

Yapılacak yeni araştırmalarla yumruk sıkmanın, kelimelerin yanı sıra resim ve yerlerin de hatırlanması ile ilgili diğer zihnî işlevleri de etkileyip etkilemediği incelenecek.

Ancak araştırma sonuçlarını kesin bir dille ifade etmek için daha fazla konu üzerinde daha fazla çalışma yürütülmesi gerektiği belirtiliyor.

Londra Üniversitesi Sinirbilim Enstitüsü'nden Profesör Neil Burgess, hafıza üzerindeki özel etkinin kesin olarak belirtilmesi için daha geniş bir araştırma gerektiğini, örneğin tarama yoluyla beynin sol ve sağ yarısına kan akışının incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:26
  1. yumruk sıkmanın faydaları
  2. yumruk sıkmak

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