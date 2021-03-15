Yüksek riskli iller listesi! Kırmızı iller hangisi? İstanbul kırmızı mı oldu?

Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de Kabine toplanacak. Bugünkü kabine toplantısı 1 Mart’ta kontrollü normalleşme adımlarının atılmasından sonra hayata geçirilen illerin risk haritasının güncellenmesi bakımından önem arz ediyor. Kabine toplantısında koronavirüsle mücadele olurken, illerdeki vaka sayılarında artış masaya yatırılacak. Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer alıyor.

Kırmızı renk olan iller hangileri?

Kabine toplantısında hem risk haritası hem de koronavirüs süreci ele alınacak. Son dönemdeki artan vaka sayıları ve yapılması gerekenler de değerlendirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan, 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritanın da güncellenmesi ile başta İstanbul olmak üzere Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin, Kilis ve Artvin gibi 'yüksek riskli' (turuncu) illerin, 'çok yüksek riskli' (kırmızı) iller kategorisine geçmesi bekleniyor.

İstanbul'da HES kodu nerede zorunlu?

Öte yandan İstanbul'da yeni 'HES kodu' uygulaması başladı. İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla bugünden itibaren kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmeye başlandı. HES kodu kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerinde zorlu oldu.

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.