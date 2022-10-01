  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yufka yaparken çatıyı yaktılar
Aktüel

Yufka yaparken çatıyı yaktılar

Sultanbeyli’de çatı katında yufka yapan kadınların yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar odunları tutuşturunca, yangın çıktı. Çatıyı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 00:55:00 - 2022-10-01 00:55:17

Yangın, saat 22.00 sıralarında Sultanbeyli’de Mehmet Akif Mahallesi, Ziya Ülhak Caddesi'nde 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katında yufka yapan kadınların yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar odunları tutuşturunca, çatıda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişiye ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23