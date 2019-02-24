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Yücel’in Çiçekleri belgeselinin galası Eskişehir’de yapıldı

Tepebaşı Belediyesi, Köy Enstitüleri’nin hikayesini anlatan Yücel’in Çiçekleri isimli belgesel filminin Eskişehir galasına ev sahipliği yaptı.

24 Şubat 2019 Pazar 13:14
Yücel’in Çiçekleri belgeselinin galası Eskişehir’de yapıldı

Tepebaşı Belediyesi, Köy Enstitüleri’nin hikayesini anlatan Yücel’in Çiçekleri isimli belgesel filminin Eskişehir galasına ev sahipliği yaptı.


Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gala gösterimine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği Başkanı Ayhan Türkseven ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği mandolin grubunun dinletisi ile başlayan etkinlikte konuşan Dernek Başkan Yardımcısı İlyas Küçükcan, "Mandolin, Köy Enstitüleri’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Köy Enstitülü bir öğrenciyi, ders zamanları dışında elinde ya bir roman ya da bir mandolin ile görürdünüz. Oluşturulan bu mandolin grubu da bizleri son derece mutlu etti. Artık marşlarımızı seslendirecek bir grubumuz oluştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Ardından konuşan Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği Başkanı Ayhan Türkseven ise "Salonu dolduran davetlilere teşekkür ediyorum. 26 Şubat, Hasan Ali Yücel’in ölümünün 58. yıl dönümü, rahmetle anıyoruz, ruhu şad olsun. Bu kalabalık gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Bize her zaman destek olan, köy enstitülüleri denildiğinde sözde değil, özde destek sağlayan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel etkinlikten dolayı şükranlarımızı sunuyorum" diyerek bir teşekkür plaketi takdim etti.


Aldığı plaketten ötürü teşekkür eden Başkan Ataç da "Bizler aydınlanmaya büyük değer veririz. Her zaman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun düşüncelerinden yana olduk. Onların ışığını her zaman içimizde hissetmeye devam edeceğiz. Bugün de burada güzel bir belgesel film izleyeceğiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.


"Tam not aldı"


Etkinlikte daha sonra Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç’un, köy köy gezerek gerçekleştirdikleri bir eğitim devriminin sonucu olan Köy Enstitüleri’nin anlatıldığı Yücel’in Çiçekleri filminin gösterimine geçildi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Cengiz Özkarabekir’in yaptığı filmde, Mustafa Kemal Atatürk’ü Mahir Günşıray, İsmail Hakkı Tonguç’u Muhammet Uzuner canlandırdı. Yücel’i ise çocukluk dönemlerini Ege Şenoğul, gençlik dönemlerini Kutay Şahin, yetişkin dönemlerini ise Mehmet Tokat olmak üzere üç oyuncu beyaz perdeye yansıttı. Yücel’in Çiçekleri, katılımcılardan tam not aldı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:14
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