“Yücel’in Çiçekleri” Adlı Belgesel filmi Kartal’da izleyiciyle buluştu

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Şubat ayı programı kapsamında yönetmen Cengiz Özkarabekir’in, Milli Eğitim Eski Bakanı Hasan Ali Yücel’i ve Köy Enstitüleri’ni anlatan “Yücel’in Çiçekleri” adlı filmi Kartallı izleyicilerle buluştu.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gösterilen filme, Kartallı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Kadrosunda; Mehmet Tokat, Muhammet Uzuner, Kutay Şahin ve Mahir Günşiray gibi önemli oyuncuları barındıran film, Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç’un hayat hikâyeleri ile birlikte Köy Enstitüleri’ni anlatıyor.

Belgesel filmde İsmail Hakkı Tonguç’u canlandıran usta oyuncu Muhammet Uzuner, anlatıcı olarak da görev alıyor. Uzuner, iç ses olarak dostu ve iş arkadaşı Hasan Ali Yücel ile birlikte Köy Enstitüleri’nin hikâyesini anlatıyor. Filmde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinin, eğitim yoluyla en uzak köylere dahi ulaştırılma çabası ele alınıyor.Türkiye’nin çağdaşlaşma mücadelesini ve karşılaştığı engelleri samimi bir üslup ile anlatan filmin sonunda Kartallı izleyiciler alkışları ile beğenilerini ifade etti.