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Aktüel YTÜMED'de 'Yeni Yönetimle Etkin Dönem' Başladı...
Aktüel

YTÜMED'de 'Yeni Yönetimle Etkin Dönem' Başladı...

Yeniakit Publisher
2024-07-17 13:59:00 -
YTÜMED'de 'Yeni Yönetimle Etkin Dönem' Başladı...

Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği 14. Dönem Genel Kurulu 06 Temmuz 2024 tarihinde YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Konferans Salon'unda gerçekleştirildi. Genel kurulda YTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatih Ece, üyelerden güvenoyu olarak ikinci kez Genel Başkan seçildi...

Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği 14. Dönem Genel Kurulu 06 Temmuz 2024 tarihinde YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Konferans Salon'unda gerçekleştirildi. Genel kurulda YTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatih Ece, üyelerden güvenoyu olarak ikinci kez Genel Başkan seçildi...

YTÜ Mezunlar Derneği - YTÜMED Genel Başkanı Fatih ECE YTÜMED, YTÜ'lü Öğrencileri ve Depremzede Çocukları Unutmadı…

Fatih Ece yaptığı konuşmasında dernek geçmiş dönem faaliyetleri hakkında bilgi verirken gelecek dönem çalışmalarına da değindi. Fatih ECE; ''YTÜ mezunlarının yaklaşık %60'ının girişimcilik ekosisteminde güçlü oyuncular olduğuna ve değişen gelişen dünya ile entegre olmanın aklın ve bilimin ışığında ortak dayanışma ile hem okulumuzda hem de ülkemizde başarılı işlere imza atmaya devam edeceğiz'' dedi. Ayrıca 1.1 Milyon TL'nin üzerinde YTÜ öğrencilerine eğitim / bilgisayar bursu sağlandığını ve öğrenci kulüplerinin çeşitli etkinliklerine sponsor olarak kulüpleri de desteklediklerine değindi.

Ece sözlerine şöyle devam etti; ''06 Şubat depremi sonrası yapılan yardım çalışmalarının yanında “Bir Oyuncak, Bir Gülücük” projesi ile binlerce depremzede çocuğumuzun acılarına ortak olduk. Bu projemize destek veren bütün Yıldızlılarımıza canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyorum''.

Ece, ayrıca sosyal ve kültürel çalışmanın yanında, kampüs içerisinde mezunlarımızın sosyalleşmesi ve birlikte vakit geçirebilmesi için Mezun Evi/Lokali projesi için çalışma başlatıldığının müjdesini verdi.
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YTÜMED geçmişin birikim ve tecrübesi ile bugünün ve geleceğin gereksinim duyduğu ihtiyaçları belirleyerek, Yıldızlılar için tek vücut olarak hareket eden misyonunu güçlendirme yolunda sizlerden aldığı destekle var gücüyle çalışmaktadır. Temel hedefimiz ülkemizin yarınları ve insanlığın geleceğinde, Yıldızlı mezunların söz sahibi olması ve inisiyatif almasıdır. Genel Kurul üyelerine duydukları güvenden ve verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

 Faaliyet raporunun okunmasından sonra tek listenin oylandığı seçimde mevcut başkan Fatih Ece, oy birliğiyle yeniden genel başkan seçildi.

Yönetim kurulu adına Başkan Fatih Ece “Bir Oyuncak, Bir Gülücük” projesine katkı sağlayanlara plaket takdim etti. Genel kurul, 13.Dönem Yönetim Kurulu üyelerine takdim edilen teşekkür plaketi töreni ile sona erdi.

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