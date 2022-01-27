YTB’den Almanya'daki Türk Varlığının 60 Yılı Sempozyumu

YENİ AKİT ANKARA

1961 yılında Almanya ve Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşması neticesinde Türk vatandaşları, Anadolu’nun farklı şehirlerinden misafir işçi olarak Almanya’ya gitti. Almanya’daki Türk varlığının temellerini oluşturulan bu anlaşma ve süreç ile ilgili, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) işbirliğinde “Almanya'daki Türk Varlığının 60 Yılı Sempozyumu” programı düzenleniyor. Sempozyum, 31 Ocak -1 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Sempozyumun amacı, Almanya'da Türk varlığı ile ilgili gelişen süreci araştırmak, sorgulamak, olası sorunlara çözüm önerileri sunmak, yapıcı ilişkiler ve programlar geliştirmek. Uluslararası niteliğe sahip sempozyumda ayrıca; eğitim, kültür, bilim, sanat, ticaret, ekonomi, teknoloji, spor, siyaset ve hukuk gibi birçok alana odaklanılarak Almanya’daki Türk varlığının geniş bir perspektifle incelenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda farklı ülkeler ve disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılar bir araya gelerek, birlikte düşünme ve fikirlerini paylaşma imkanı bulacak. İki gün sürecek program, Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) Büyük Salonda icra edilecek.