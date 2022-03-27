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Aktüel Yozgat'ta operasyon! Yakalandılar
Aktüel

Yozgat'ta operasyon! Yakalandılar

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 18:18:00 -
Yozgat'ta operasyon! Yakalandılar

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boğazlıyan, Sarıkaya ve Yenifakılı ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon yaptı.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 16 gram metamfetamin, 31 sentetik hap, 11 gram esrar ele geçirildi, 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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