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Oruç Yozgat bayram namazı kaçta? 2 Mayıs Yozgat Sorgun Boğazlıyan Çekerek bayram namazı saati:
Oruç

Yozgat bayram namazı kaçta? 2 Mayıs Yozgat Sorgun Boğazlıyan Çekerek bayram namazı saati:

Yozgat'ta bayram namazı kılacak olanlar 'Bayram namazı saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor. Yozgat merkez bayram namazı kaçta kılınacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-01 13:55:00 -
Yozgat bayram namazı kaçta? 2 Mayıs Yozgat Sorgun Boğazlıyan Çekerek bayram namazı saati:

Bayram 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba idrak edilecek. Bayramın ilk günü ise bayram namazı kılınacak. Peki, bayram namazı kaçta?

Yozgat bayram namazı kaçta? 2 Mayıs Yozgat Sorgun Boğazlıyan Çekerek bayram namazı saati:

Yozgat Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.12’de kılınacak.

Akdağmadeni bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Yozgat Akdağmadeni'nde 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.08'de kılınacaktır.

Aydıncık bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Yozgat Aydıncık'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.10'da kılınacak.

Boğazlıyan bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Yozgat Boğazlıyan'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.12'de kılınacak.

Çandır bayram namazı 2 Mayıs Pazartesi

Yozgat Çandır'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.10'da kılınacak.

Çayıralan bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Yozgat Çayıralan'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.10'da kılınacak.

Çekerek bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Yozgat Çekerek'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.09'da kılınacak.

Kadışehri bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Yozgat Kadışehri'nde 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.08'te kılınacak.

Saraykent bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Yozgat Saraykent'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.10'da kılınacak.

Sarıkaya bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Yozgat Sarıkaya'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.11'de kılınacak.

Sorgun bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Yozgat Sorgun'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.'de kılınacak.

Şefaatli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Yozgat Şefaatli'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.13'te kılınacak.

Yenifakılı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Yozgat Yenifakılı'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.13'te kılınacak.

Yerköy bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Yozgat Yerköy'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.14'te kılınacak.

 

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