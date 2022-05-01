Yozgat bayram namazı kaçta? 2 Mayıs Yozgat Sorgun Boğazlıyan Çekerek bayram namazı saati:
Yozgat'ta bayram namazı kılacak olanlar 'Bayram namazı saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor. Yozgat merkez bayram namazı kaçta kılınacak?
Bayram 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba idrak edilecek. Bayramın ilk günü ise bayram namazı kılınacak. Peki, bayram namazı kaçta?
Yozgat bayram namazı kaçta? 2 Mayıs Yozgat Sorgun Boğazlıyan Çekerek bayram namazı saati:
Yozgat Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.12’de kılınacak.
Akdağmadeni bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Yozgat Akdağmadeni'nde 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.08'de kılınacaktır.
Aydıncık bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Yozgat Aydıncık'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.10'da kılınacak.
Boğazlıyan bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Yozgat Boğazlıyan'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.12'de kılınacak.
Çandır bayram namazı 2 Mayıs Pazartesi
Yozgat Çandır'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.10'da kılınacak.
Çayıralan bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Yozgat Çayıralan'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.10'da kılınacak.
Çekerek bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Yozgat Çekerek'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.09'da kılınacak.
Kadışehri bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Yozgat Kadışehri'nde 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.08'te kılınacak.
Saraykent bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Yozgat Saraykent'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.10'da kılınacak.
Sarıkaya bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Yozgat Sarıkaya'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.11'de kılınacak.
Sorgun bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Yozgat Sorgun'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.'de kılınacak.
Şefaatli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Yozgat Şefaatli'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.13'te kılınacak.
Yenifakılı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Yozgat Yenifakılı'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.13'te kılınacak.
Yerköy bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Yozgat Yerköy'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.14'te kılınacak.