Yorumcu Mehmet Demirkol: Trabzon'un en büyük avantajı Fenerbahçe'nin yarışta olmaması

"TRABZONSPOR'UN EN BÜYÜK AVANTAJI, FENERBAHÇE'NİN YARIŞTA OLMAMASI"

Trabzonspor'un en büyük avantajı, Fenerbahçe'nin yarışta olmaması. Çünkü Fenerbahçe ile yarışınca Trabzon'un kimyası bozuluyor. 1976'dan beri Trabzon'un temel mücadelesi hep Fenerbahçe'yle. Bunu yanlış anlaşılacağımı bilerek söylüyorum ama durum bu. Şu anda Fenerbahçe ile mücadele etmemesi, Trabzonspor'un yarıştaki en büyük avantajı."

Fenerbahçe, Cocu yönetiminde Spor Toto Süper Lig 9. haftasında deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kalarak, haftayı 9 puanla 15. sırada tamamladı.

Demirkol'un maç sonu açıklamaları:

Trabzonspor'un Erzurumspor'a puan kaybetmesinin ardından bordo mavili takımı yorumlayan Mehmet Demirkol özellikle Abdülkadir Ömür'e dikkat çekti ve sözlerine ''Ünal Hoca'nın hamleleri tutmadı, değişiklikler takımı daha da geri götürdü. 89. dakikaya kadar da hamle yapmaması beni şaşırttı. Özellikle Abdülkadir en kötü maçını oynadı.'' şeklinde devam etti.

Trabzonspor taraftarının da performansı sürekli düşen Abdülkadir Ömür'e kısa süreli tepkisi oldu.Geçen sezonun en etkili isimlerinden olan Abdülkadir Ömür'ün performansında yaşanan düşüş bordo mavili taraftarları ve yönetimi düşündürüyor.

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