Yorumcu Ali Ece'den Dorukhan Toköz sözleri: Tünelin sonundaki ışık gibiydi

Süper Lig 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Ali Ece Tivibuspor'da Dorukhan'a övgüler yağdırdı.

" Dorukhan'ın golü Gerrard, Lampard ve Ballack kalitesinde''

Dorukhan'ın golü Gerrard, Lampard ve Ballack kalitesinde. Kalecinin hareket edemeyeceği yere vurması çok değerli. Attığı goller VAR'a takılmıştı. Kararlar doğruydu ama çok uğraşıyordu.

"Tünelin sonundaki ışık gibi''

Dorukhan klasik bir ön libero değil. Çift yönlü oynayan ve 45. dakikada Burak Yılmaz ile girdiği verkaç var. Genel olarak Dorukhan'ın oyununda çift yönlü dinamizm var. İlk yarıda Beşiktaş bir süre karanlık tünele girmiş gibiydi. Dorukhan tünelin sonundaki ışık gibiydi.