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Yorumcu Ahmet Çakar: Şenol Güneş Beşiktaş'ı kafada bitirmiş

Eski hakemlerden ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın kendi sahasında 2-2 berabere kaldığı Trabzonspor maçını yorumladı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 02:47
Yorumcu Ahmet Çakar: Şenol Güneş Beşiktaş'ı kafada bitirmiş

Ahmet Çakar, Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş - Trabzonspor maçının ardından Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'ta ağır bir başarısızlık var''

Beşiktaş'ta ağır bir başarısızlık var. Beşiktaş'ın kadrosu fena değil sadece forveti yok. Ama bu takım köy takımlarının olduğu gruptan çıkamadı. Şenol hoca Beşiktaş'ı kafada bitirmiş."

Ahmet Çakar, Şenol Güneş'in basın toplantısında Yıldırım Demirören'le İbrahim Seten ve yazdıklarıyla ilgili görüştüğünü sözleri üzerine, "Bunu 67 yaşındaki Şenol hocaya yakıştıramadım. Yani gidip patrona şikayet etmesi konusuna. Bu doğru değil." diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 02:47
  1. Ahmet Çakar
  2. Şenol Güneş
  3. Beşiktaş
  4. Trabzonspor

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