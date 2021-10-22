Yöresel tatlar öne çıkartılıyor

Üretimi çeşitlendirip artırmayı planlayan kooperatif, aynı zamanda kadına istihdam oluşturmayı da hedeflerken, faaliyetleriyle birlikte hem yöresel ürünlere değer katılıyor hem de kazanç elde ediliyor.

Bu kapsamda, kooperatif 7 çalışanıyla birlikte armut balı, üzüm şırası, fasulye tuzlaması, mantar tuzlaması, reçel, sirke vb. yöresel tatlar üretti. Giresun köylerinden temin edilen ürünlerle birlikte elde edilen yöresel tatların internet üzerinden satışı gerçekleşecek olup, Çınarlar Mahallesi’ndeki yöresel pazarda da lezzetler vatandaşlara sunulacak.

Kooperatif Başkanı Gülcan Günaydın öncülüğünde ve deneyimli ekiplerle birlikte sürdürülen üretim çalışmalarıyla ilgili konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle üzerinde durduğu ve büyük önem verdiği kadın kooperatifleri projesini bizlerde aynı derecede önemsiyoruz. Amacımız bir yandan kadın istihdamını geliştirip, diğer yandan da Giresun ekonomisine katkı da bulunmak. Türkiye’de kadın kooperatifleri ciddi bir atağa geçti. Kadın kooperatiflerinin ayakta kalması için üretilen ürünlerin pazarlanması gerekiyor. Biz de bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca yöresel ürünler fuarlarına da katılım sağlayacağız. İlk etapta Gaziantep ve Ankara’da ki fuarlara iştirak edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kooperatif Başkanı Gülcan Günaydın ise: “Faaliyetimize küçük bir ekonomi olarak başladık ama gelişerek daha çok kadına iş imkanı sağlayacağız. Bundan sonraki süreçte gerek ekonomik gerekse istihdam adına güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu bizlere bu projeden bahsederken çok heyecanlandık ve hemen harekete geçtik. Kendileri zaten yöresel ürünlere çok önem veriyor ve sağ olsun bizlere de desteklerini esirgemiyor.’’ dedi.

Diğer yandan, Kooperatif Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Semiha Top ise yapılan bu üretimlerde önemli bir paya sahip durumda. Mutfağın ve üretimin başındaki kişi olan Top, üniversite gastronomi ve aşçılık bölümü mezunu olup, Giresun Halk Eğitim Müdürlüğü’nde de uzman eğitmen olarak görev alıyor.