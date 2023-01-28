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Aktüel Yolun açık olsun, ayağına taş değmesin Enver Beganovic!
Aktüel

Yolun açık olsun, ayağına taş değmesin Enver Beganovic!

Avusturya'nın kuzeyindeki Wels kentinden yola çıkan Enver Beganovic, hac ibadetini yerine getirebilmek için Mekke'ye kadar toplam 6 bin 600 kilometre yürüyecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 17:19:00 -
Yolun açık olsun, ayağına taş değmesin Enver Beganovic!

Avusturya'nın kuzeyindeki Wels kentinden yola çıkan Enver Beganovic, hac ibadetini yerine getirebilmek için Mekke'ye kadar toplam 6 bin 600 kilometre yürüyecek.

52 yaşındaki Beganovic, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan ve Bosna Hersek'in ardından Sırbistan'a geldiğini belirterek, şimdiye kadar yaklaşık 650 kilometre yol yürüdüğünü söyledi.

Hac ibadetini yerine getirebilmek adına Mekke'ye ulaşmak için çıktığı bu yolda birçok ülkeden geçeceğini anlatan Beganovic, "Avusturya, Slovenya, Hırvatistan ve Bosna Hersek'in ardından şimdi Sırbistan'dayım. Buradan da Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Türkiye, Irak ve Mekke'ye kadar yürüyeceğim." ifadelerini kullandı.

Mekke'ye yürüyerek ulaşmak için toplam en az 7 ay 7 güne ihtiyacının olduğunu hesapladığını belirten Beganovic, soğuk hava ve kar yağışının kendisini ve yolculuğunu olumsuz etkilemediğini söyledi.

Beganovic, "Yolculuk için 6 ay hazırlandım. Hava şartlarına bağlı olarak günlük 35 ila 60 kilometre yol yürüyorum." dedi.

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