Yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin çabasıyla hastaneye yetiştirildi
Elazığ'da, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Elazığ-Karakoçan'da, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Bardaklı köyünde yaşayan kalp hastası Mehmet Halis Çelik'in rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Köy yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması sebebiyle İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.
Yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Köye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çelik'i hastaneye yetiştirdi.
Tedavisi süren Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.