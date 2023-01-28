  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin çabasıyla hastaneye yetiştirildi
Aktüel

Yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin çabasıyla hastaneye yetiştirildi

Elazığ'da, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 19:38:00 -
Yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin çabasıyla hastaneye yetiştirildi

Elazığ-Karakoçan'da, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Bardaklı köyünde yaşayan kalp hastası Mehmet Halis Çelik'in rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Köy yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması sebebiyle İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

Yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Köye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çelik'i hastaneye yetiştirdi.

Tedavisi süren Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23