Yollar elektrikli araçlarla dolacak

Türkiye’de 2021’de 34 bin olan elektrikli araç sayısının 2023’te 69 bini, 2030’da 2.4 milyonu, 2040’ta 17 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. Ülkede toplam içinde elektrikli araç payının 2023’te 0.3’e, 2030’da yüzde 8’e, 2040’ta ise yüzde 38’e yükselmesi bekleniyor. Bu artışın gerçekleşmesi için teknoloji girişimi ekosisteminin dönüşümde öncü rolü üstlenmesi gerekiyor.

Öte yandan Togg, dünyanın en büyük inovasyon platformu olan Plug and Play’le Mobilite Hızlandırma Programı başlatıyor. Program kapsamında uluslararası startup’lara mentörlükten finansal danışmanlığa pek çok konuda destek verilecek.