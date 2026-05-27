HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada Gazze'de yaşanan saldırılara dikkat çekti.

Yapıcıoğlu, cami çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Siyonist işgal rejiminin Gazze'deki saldırılarına dikkat çekerek İslam ümmetine birlik çağrısında bulunan Zekeriya Yapıcıoğlu, İslam ümmetinin vahdet içinde hareket etmemesi nedeniyle saldırıların arttığını ifade etti.

Konuşmasının başında tüm İslam ümmetinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Yapıcıoğlu "Bizleri bir kez daha bayrama kavuşturan Allah'a hamdolsun. Kurban Bayramı'nda, İslam aleminde bayram namazından sonra gücü yetenler inşallah kurbanlarını kesecekler. Rabbim kesilen bütün kurbanları kendi rızası için kabul etsin. Dün Arafat'ta vakfeye duran bütün hacıların haccını kabul eylesin inşallah." dedi.

Filistin'de yaşanan saldırılara dikkat çeken Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Bizler belki küçükbaş, büyükbaş hayvanları keserek kurban ediyoruz ama Filistin'de, Filistin'deki Müslümanlar kendi evlatlarını kurban vermeye devam ediyorlar. Daha birkaç gün önce Kassam Tugayları liderlerinden İzzeddin Haddad şahadet şerbeti içmişti. Onun yerine seçilen komutan da dün gece yapılan bir suikastla şehit oldu. Siyonist rejim Lübnan'da kara saldırısı başlattı. Filistin'de ateşkes ilan edilmesine rağmen saldırılar devam ediyor. Allah razı olsun, hocamız bayram hutbesinde de dile getirdi: Allah'ın kesin emri olan vahdet olmadığı için siyonistler bu kadar azgın, bu kadar pervasız ve bu kadar saldırgan."

Kurban Bayramı arifesinde saldırıların yoğunlaştırıldığını belirten Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle bütün İslam alemi için diğer günlerden farklı olan mübarek Kurban Bayramı'nda, bayramın arefesinde, İslam ümmeti Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de vakfeye dururken saldırılarını yoğunlaştırdılar ve adeta o bombaları bizim yüreklerimize attılar. Bunu yapıyorlar çünkü çok ciddi bir tepki almayacaklarını biliyorlar. Çünkü daha önce bunu çok kez denediler ve sınadılar."

İslam ümmetine birlik çağrısında bulunan Yapıcıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Rabbim böyle mübarek günler vesilesiyle bunları bir kez daha tefekkür etmeyi, aramızdaki tartışmalı konuları bir kenara bırakıp vahdeti gerçekleştirmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Biz bir araya gelmezsek bu acıları daha çok yaşarız. Parça parça her gün bizden bir şeyler koparıp bizi biraz daha köşeye sıkıştıracaklar. Temennimiz budur: İnşallah bu mübarek günler vesilesiyle Allah, Arafat'ta vakfeye duran hacıların, makbul dualarının arasına bizim dualarımızı da katar ve bize vadettiği birliği, beraberliği, bunun akabinde de izzeti nasip eder inşallah."

Açıklamasının sonunda İslam ümmetinin yaşadığı acılara değinen Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Zira bu hal daha fazla sürdürülebilir değildir. Yine buruk bir bayram geçiriyoruz; bu, kaçıncı buruk bayram... Neredeyse yüz yıldır İslam ümmeti ağlıyor ve bu hal devam ederse daha çok ağlayacak gibiyiz. İnşallah bu, ağladığımız son bayram olur. Ama bütün küfre ve bütün saldırganlara rağmen biz, İslam'ın şiarlarından olan bayramlarımızı kutlamaya devam edeceğiz. İslam ümmetinin bayramı mübarek olsun."