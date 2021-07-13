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Aktüel Yolcu otobüsü tarlaya girdi: Yaralılar var
Aktüel

Yolcu otobüsü tarlaya girdi: Yaralılar var

Aksaray'da kontrolden çıkarak tarlaya giren yolcu otobüsünde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 15:42:00 -
Yolcu otobüsü tarlaya girdi: Yaralılar var

Bursa'dan Nevşehir'e giden Recep Demirel (61) yönetimindeki 16 YBG 99 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 40. kilometresinde kontrolden çıkıp tarlaya girdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüsteki yolculardan Kübra Özgür (30) ile kızı Zeynep Özgür (8), Hatice Sığırtman (56) ve Eyüp Bahadır (36) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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