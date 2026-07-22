  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zeka devine tarihi ceza! 1,5 milyar dolarlık telif tazminatı kesinleşti! CHP'de iç hesaplaşma tavan yaptı! Kendi kurdukları oyuna yenilip partiyi terk ettiler! Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı Paranoyak Komşu! Türkler bizi ahtapot gibi sarıyor Bölgeye nefes aldıracak dev projede tarihi adım! Heyecanlandıran müjde geldi! Sarı Şeytan küresel kaostan besleniyor! 60 ülkeye yüzde 12,5 gümrük vergisi iddiası Demre Noel Baba Festivali'nde “Ekümenik” rezaleti! CHP’li belediyenin paylaşımı gaflet değilse ihanet 3 yıl sonra rezil oldular! Cumhuriyet’in arşivi açıldı CHP Kadın Kolları’ndan yeni partiyi açıklayan Özel’e sert tepki! “Siyasi ilkesizlik, ahlaksızlık! 6 Alman görevliyi öldürmüştü: Türk baba ölü bulundu!
Yerel Yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi 31 yaralı
Yerel

Yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi 31 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 31 kişi yaralandı.

İstanbul-Kuşadası seferini yapan M.E.G. idaresindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüste bulunan yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada yaralanan 31 kişi, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun Afyonkarahisar istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23