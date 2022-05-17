YÖK Başkanı'ndan doktoralı araştırmacılara müjde

YENİ AKİT / ANKARA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabı üzerinden Doktoralı araştırmacılar için müjdeli bir haber paylaştı. “YÖK’ün yeni bir projesini sizlerle paylaşmak istiyorum” diyen Özvar paylaşımında, “Doktoralı araştırmacılarımızın akademik yabancı dil eğitimi konusunda çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz: ‘Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı’ Akademisyenlerimiz tarafından üniversitelerimizde yapılan çok nitelikli bilimsel araştırmaları uluslararası düzeyde daha görünür kılmamız gerekiyor. Bunun yolu büyük ölçüde bilimsel yayınlarımızın nitelikli uluslararası dergilerde yayımlanmasından geçmektedir. Bunun için de akademisyenlerimizin yabancı dilde yazma becerilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Yeni projemiz bu açıdan çok çok önemlidir. Program ile genç bilim insanlarımızın uluslararası dergilerde yabancı dilde yayın yapma becerilerini geliştirmeyi ve Türkiye’de yapılan bilimsel araştırmalarını uluslararası düzeyde daha görünür kılmalarını amaçlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda hem katılımcı sayısını artırmayı hem de projenin içeriğini daha da zenginleştirmeyi planlıyoruz. Program kapsamındaki eğitimler Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından çevrimiçi olarak verilecek” dedi.