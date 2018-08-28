Yoğurt, soya sütü, bitter çikolata sosyal fobinizi yenmenize yardımcı oluyor

Maryland Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, yoğurt, turşu ve bitter çikolatayı daha fazla tüketen insanların, sosyal anksiyete problemlerini daha az yaşadığı ortaya çıktı. Sonuçları Psychiatry Research adlı dergide yayınlanan araştırmada, bir dizi katılımcının son 30 günde ne gibi besinler tükettiği araştırıldı. Bunun sonucunda yoğurt, soya sütü, turşu, lahana turşusu ve bitter çikolata gibi gıdalar tüketenlerin, bu gıdaların içinde bulunan ve yararlı olarak görülen bakteriler sayesinde bağırsak florasında değişiklik olduğu ve bu floranın da sosyal anksiyeteyi azalttığını gözlemledi.

SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU NEDİR?

Halk arasında sosyal fobi olarak da bilinen bu hastalık, sosyal ortamlarda başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmekten yoğun şekilde kaygı duyma ve korkulan durumlardan kaçınma eğilimi ile tanımlanabilir.