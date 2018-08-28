THY - İstanbul
0553 313 94 23

Yoğurt, soya sütü, bitter çikolata sosyal fobinizi yenmenize yardımcı oluyor

Bir araştırma sonucuna göre tüketilen bazı besinlerin sosyal anksiyete bozukluğunu azalttığını ortaya koydu.

28 Ağustos 2018 Salı 23:29
Yoğurt, soya sütü, bitter çikolata sosyal fobinizi yenmenize yardımcı oluyor

Maryland Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, yoğurt, turşu ve bitter çikolatayı daha fazla tüketen insanların, sosyal anksiyete problemlerini daha az yaşadığı ortaya çıktı. Sonuçları Psychiatry Research adlı dergide yayınlanan araştırmada, bir dizi katılımcının son 30 günde ne gibi besinler tükettiği araştırıldı. Bunun sonucunda yoğurt, soya sütü, turşu, lahana turşusu ve bitter çikolata gibi gıdalar tüketenlerin, bu gıdaların içinde bulunan ve yararlı olarak görülen bakteriler sayesinde bağırsak florasında değişiklik olduğu ve bu floranın da sosyal anksiyeteyi azalttığını gözlemledi.

SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU NEDİR?

Halk arasında sosyal fobi olarak da bilinen bu hastalık, sosyal ortamlarda başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmekten yoğun şekilde kaygı duyma ve korkulan durumlardan kaçınma eğilimi ile tanımlanabilir.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 23:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Menisküs yırtığı zamanında tedavi edilmezse...
    1. Menisküs yırtığı zamanında tedavi..
    2. Fazla meyve yemek sağlığı olumsuz..
    3. Kafein bağımlılığının önüne geçmek..
    4. Sergey Lavrov'dan Ukrayna'yı çok..
    5. Üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir?
    6. Akıllı telefonlar bakın hangi..
    7. Yoğurt, soya sütü, bitter çikolata..
    8. Çocuğunuz yemek yemiyorsa...
    9. Yeterince su içmemek sağlığı tehdit..
    10. Üzüntü ve stres zona hastalığını..
    11. Kanada'dan Trump'a "şartlı evet"
    12. Süper Lig'de Fenerbahçe bombası! Milli..
    13. Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret!
    14. Galatasaraylı genç oyuncunun yeni..
    15. Venezuela'da halk ülkeden kaçıyor! İki..
    16. İran'ın ABD'ye açtığı davada yeni..
    17. Süphan Dağı'nın zirvesinde parçalarını..
    18. Kanser hastalarını umutlandıran gelişme!
    19. Kardemir Karabükspor, Eskişehirspor..
    20. ABD'de dikkat çeken anket! Halkın..
    Saplantılı Kemalist İlahiyatçı Malazgirt zaferine dil uzattı!
    Saplantılı Kemalist İlahiyatçı Malazgirt zaferine dil uzattı!
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi