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Yoğurt göbek eritiyor

Yoğurdun diş taşı oluşumunu engellediği belirtiliyor. Göbek eritiyor. Yoğurt bütün dünyayı şaşırtmaya devam ediyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 20:01
Yoğurt göbek eritiyor

Japonya'da yapılan araştırmalar da, yoğurdun nefes kokusunu giderdiğini, diş taşı ve diş eti iltihaplarını doğal yollardan önlediğini ortaya koydu. Altı hafta boyunca günde bir porsiyon yoğurt yiyenlerin yüzde 80'inde, nefes kokusuna yol açan hidrojen sülfit düzeyi azaldı.

Az yağlı yoğurtlarda bulunan kalsiyum ve proteinin vücudun yağ yakmasına yardımcı olduğunu söyleyen bilim adamları, şimdi yoğurdun obezite tedavisinde kullanılıp kullanılmayacağını araştırıyor.

Göbeğini hızla eritmek isteyenler, bol bol yağsız yoğurt yesin! ABD'de yapılan bir araştırmada, düşük kalorili rejimlerine yoğurt seçeneğini ekleyen ve günde üç öğün yağsız yoğurt yiyen aşırı kiloluların, yoğurtsuz diyet uygulayanlara oranla yüzde 22 daha fazla kilo verdikleri ve yüzde 61 daha fazla yağ yaktıkları tespit edildi. Yoğurt yiyenlerin ayrıca, karın bölgelerinde % 81 daha fazla yağ yaktıkları ortaya çıktı.

Buradaki adı üniversite olan kurumlarlardaki birtakım sözde bilim adamları aklını başörtüsü yasakçılığı ile bozadursun, Tennessee Üniversitesi bizim yoğurt üzerine yaptığı araştırmanın sonucunda onun yeni bir faydasını keşfetti. Araştırmayı yapanlardan Dr. Michael Zemel, yoğurt yiyenlerin hem ortalama yedi kilo olan zayıflama seviyesinden daha fazla inceldiklerini hem de kaslarını diğerlerinden iki kat fazla koruduklarını belirtti.

Dr. Zemel, kas kütlesini korumanın diyet yapanlarda önemli bir konu olduğunu belirterek, "Önemli olan yağ yakmak, kas değil. Kaslar kalori yakmaya yardımcı oluyor, ancak kilo verirken kas kütlesi de kaybediliyor. Buna en iyi çözüm, kalsiyum ve protein ağırlıklı bir diyet, yani yoğurt" diye konuştu. Araştırma Uluslararası Obezite Dergisi’nde yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 20:05
  1. yoğurt
  2. yoğurdun faydaları

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