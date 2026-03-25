Yine ABD taş koydu! Karayip ülkeleri vatandaşlığı için ikamet şartı geliyor!

Son dönemde uluslararası yatırım yoluyla vatandaşlık programlarına yönelik önemli bir düzenleme ihtimali gündeme geldi. Saint Lucia, Antigua ve Barbuda, Saint Kitts and Nevis, Grenada ve Dominika gibi Karayip ülkelerinde uygulanan “yatırım karşılığı vatandaşlık” (Citizenship by Investment – CBI) programlarında, ikamet şartı getirilmesi değerlendiriliyor.

30 GÜN İKAMET ŞARTI GELEBİLİR

Uluslararası yatırım uzmanı Avukat Özge Özmen Korkut, bu önemli gelişme hakkında şu bilgileri verdi: “Yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme kapsamında, bu programlar aracılığıyla vatandaşlık elde eden kişilere yaklaşık 30 gün ilgili ülkede bulunma zorunluluğu getirilebilir. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, ilgili ülkeler bu konuda ortak bir standart oluşturma yönünde çalışmalar yürütüyor.

ŞU ANDA İKAMET ZORUNLULUĞU YOK

Bugüne kadar Karayip vatandaşlık programlarının en önemli avantajlarından biri, yatırımcıların ülkede fiziksel olarak yaşama zorunluluğunun bulunmamasıydı. Bu durum özellikle iş insanları, yatırımcılar ve küresel mobilite arayan bireyler için büyük bir esneklik sağlıyordu. Halihazırda yalnızca Antigua ve Barbuda programında, vatandaşlık alındıktan sonra 5 yıl içerisinde toplam 5 gün ülkede bulunma şartı yer alıyor. Diğer programlarda ise mevcut mevzuat çerçevesinde herhangi bir ikamet zorunluluğu bulunmuyor.

BAŞVURULAR İÇİN KRİTİK DÖNEM

Henüz resmi olarak yürürlüğe girmemiş olan bu düzenleme, yatırım yoluyla vatandaşlık planlayan kişiler için kritik bir zaman dilimine işaret ediyor. Mevcut koşulların korunup korunmayacağı belirsizliğini korurken, başvuruların geciktirilmemesi gerekiyor.

ABD’DEN KISITLAMA AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), son dönemde kritik bir açıklama yaparak, Karayip ülkelerinden Antigua, Barbuda ve Dominika ülkeleri vatandaşlarının vize ve seyahat işlemlerinde kısıtlamalara gidilebileceğini duyurmuştu. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, bu ülkelerden vatandaşlık almak isteyen kişilerin geçmiş incelemesine ilişkin denetimlerin sıkı yapılmamış olması. Amerika bu konularda çok daha sıkı denetimlerin yapılmasını öngörüyor. Bunun haricinde bu ülke programlarında genellikle fiziki ikamet şartı aranmıyor. Bu durum da ABD gibi ülkelerin bu ülkelere kısıtlamalar getirmesine neden oluyor. Bu da özellikle turist ve öğrenci vizesiyle orada bulunan kişiler için oldukça kritik bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Karayip ülkeleri tarafından alınacak nihai kararın, global yatırım göçü piyasasında önemli bir etki yaratması bekleniyor.”