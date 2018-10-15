Yılmaz Vural: Lucescu'nun istatistiklerini ben yapsam şimdi göndermişlerdi beni

Türkiye'nin Rusya ile yaptığı ve 2-0 kaybettiği maçın sonrasında Yılmaz Vural, A Spor'da değerlendirmelerde bulundu. Vural, çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Yılmaz Vural'ın değerlendirmeleri:

Türkiye'de bir sürü pro lisanslı hoca var. Bizi Avrupalı meslektaşlarımızla eşit görmeniz için ne yapmamız lazım? Şenol Güneş, Güney Kore'ye gitti, Mustafa Denizli Almanya 2. ligine gitti, yabancılar bizim hocalarımızı pek tercih etmiyorlar.

Lucescu'nun istatistiklerini ben yapsam şimdi göndermişlerdi beni! Biz yabancı hocalara çok tolerans gösteriyoruz, ben de bir ara gençlere yöneldiği için Lucescu'ya destek oldum. Statlara gidiyoruz bir bakıyoruz ama takımların kadrosunu sayamıyoruz hepsi yabancı. Benim gencim oynamayacaksa biz bu futbolu neden oynuyoruz?

''YERLİ FUTBOLCU YETİŞMİYOR''

Yerli futbolcu neden pahalı oluyor çünkü yetişmiyor, yetiştirmediğin için az sayıda iyi oyuncu pahalı oluyor. Kulüpler yasası çıksın diyoruz bunun için siyasete gidiyoruz ama TFF özerk değil mi? TFF çıkarsın bu yasaları! Sıkışınca siyasilere gidilmesin.

Lig de 40 puan aldığında yaklaşık 110 milyon lira para kazanıyorsun, bunu doğru kullanmazsan olmuyor ve olmazda bu şekilde.

Dün Hamza Yerlikaya ile beraberdim, neler oluyor diye sordum, ''beden eğitimi derslerini 5 saate çıkardık'' dedi. Şimdi okullara gidip branşlara göre yetenekli sporcular yetiştireceğiz dedi. İstanbul'da bir ''Spor Üniversitesi'' kuralım dedim bunu söyledim.

Biz istesek her şeyi başarırız ama olmuyor, neden olmuyor anlamıyorum. Bizim çocuklarımız aptal değil, bizim çocuklarımızın eğitim sorunu var eğitirsen karşılığını alırsın.

Sporcu velisi geliyor bana soruyor, ''hocam okula mı gitsin yoksa futbolcu mu olsun?'' ben bu veliye nasıl okula gitmesin tabii ki de okula gitsin diyorum ama bu düzenin değişmesi lazım. Milli Eğitim Bakanı bu işin içinden gelen biri ve Spor Bakanı'yla beraber çalışıyorlar yapacaklar bu işi buna inanıyorum.

Beni Nuri Şahin aradı, benim oğlanı Dortmund'a denemeye çağırdı, benim oğlan soyunma odasında korktu neyse çıktı antrenmana başladı, birebir oynadı pas vermedi bende sordum neden pas vermeyi öğretmiyorsunuz diye! Cevap olarak ''biz belirli bir yaşa kadar bireysel yeteneklerini geliştirmelerini istiyoruz serbest bırakıyoruz'' dediler.

Burada 8 yaşında bir çocuğu eğitecek bir hoca yok, burada böyle bir eğitim sistemi yok.

Türkiye'nin spor için şartları çok zor, insanlar bir yere gelmek için çok para harcıyorlar sonrada hiçbir şey kalmıyor.

Türkiye'de işler düzeltilmek istensin 2 sene içinde bu yarışın içinde tekrar oluruz. Cumhurbaşkanı spora çok yakın bir isim, kendisine sorunları anlatalım bizi dinlesin. Bunu düzeltiriz, futbol bizim çok önemli bir eğlence bunu düzeltelim.

Almanya'ya gittim biraz kaldım hemen ülkemi özlüyorum, biz başka bir yerde yaşayamayız. Taksim'de git gez eğlen her kesimden insan var, burası çok birleştirici bir yer ve futbolu bu kadar kötü yönetmek akıl almıyor. Bu iş yetenek isteyen çalışma isteyen bir şey. İdarecilik bileceksin, ekonomi bileceksin TFF Başkanı 4 yıl para kazanmadan yönetecek bu sebeple bir iş adamı olmak zorunda biz nasıl 4 sene para kazanmadan bunu yapalım. Futboldan gelen başkanlar bulmak kolay değil.

"SORUNLU TAKIMI SORUNSUZ HALE GETİRMEK İÇİN BURADASIN!"

Lucescu, Türkiye'nin bu sorunları bilmeden mi geldi? Sorunlu bir takımı sorunsuz bir hale getirmek için buradasın üstelik bunun için de 4 milyon euro alıyorsun. Rusları övüyorsun, Emre Akbaba'dan bahsediyorsun, istatistiklerden bahsedip onların daha fazla koştuğunu söylüyorsun.

2. golü kaleci başlattı, onların 2 bizim 5 oyuncumuzun olduğu pozisyonda golü yiyorsun. Kaybedince yetersizlikten bahsediyorsun, kazanınca ''beni dinlediler'' diyorsun.

Milli Takım ve bazı kulüplerimiz istikrardan yana davranıyorlar tamam güzel ama biz bu kadar da saf değiliz. Berkay'ı oyuna alıyorsun.

Mili Takım'da gençleştirme falan olmaz, kim hazırsa onu oyuna alırsın ve biz diğer isimleri bir anda sildik böyle bir şey olmaz.

Maça 4-2-3-1 başladı böyle de bitirdi. Yahu maçı kaybediyorsun bari hücumcu falan al bir şeyler yap. Bizim aklımızla oynuyor galiba, zaman zaman bir yerlerde karşılaştığımızda konuşuyoruz sanırım Lucescu'da geldiğine pişman galiba.

"LUCESCU'DA NE BULUYORLAR MERAK EDİYORUM"

Futbolu yönetenler Lucescu'da ne buluyorlar da hala onunla devam ediyorlar merak ediyorum. Gelmiş geçmiş en kötü antrenör sonuçta.

Şimdi sadede gelelim bizim takım nasıl başarılı olur? Onlar yapamıyorsa biz buradan akıl mı versek?

Beni Şenes Erzek, Piontek'in yardımcısı yapmak istedi ama ben yabancı hocayı tenkit ederken bunu kabul edemezdim. Sonuçta İmparator'un yolunu açmış oldum.

Ben bu görevi kabul etseydim bana hani yabancıyı eleştiriyordun demezler miydi? Bugün olsun yine geri çeviririm, çünkü yabancıların bizden fazla tarafı yok.

Lucescu bir şey anlatmıyor, sanki Lafontain'den masalları dinliyoruz. Bence tercüme hataları da oluyor, yani bana öyle geliyor.

27 yaşına kadar yeterince antrenman yapınca artık beyin emir vermiyor, artık refleksler otomatikleşiyor. Bizim oyuncularımız tüm samimiyetleriyle oynuyorlar. Bizim oyuncularımız gayet iyi oynuyorlar.

İsveç maçını genç yaşlı bakmadan, kim hazırsa oynamamız lazım.

Hakan Çalhanoğlu'nun pozisyonunda Cengiz Ünder olsa direkt kaleye gider. Hakan, Milan'da oynadığı pozisyonda oynuyor mu? Sistem ve oynadıkları pozisyon performanslarını çok etkiliyor. Oğuzhan Özyakup'un ise fiziksel sorunları var, gücü yok bu oyuncunun.

Dünyanın en iyisi oyuncusu olsan bile topla en fazla 4 dakika oynuyorsun. Türkiye'de futbolcu toptan uzaklaştığı zaman konsantrasyonunu kaybediyor. Bizim futbolcumuz bunun eğitimini almıyor, topsuz alanda mental eğitim alması lazım. Hücumda ve savunmada topsuz oyunda olmazsan kaybediyorsun. 2 saniye geciksen 20 metre geride kalıyorsun.

Bizim çocuklarımız öğretilirse yabancı futbolcular kadar yetenekli, çok geç başlıyorlar futbola. Sinan Bolat iyi bir kaleci, maçı seyrettim kötü de oynamadı bence. Belçika'da fena oynamıyor.

Futbol görmeye dayalı davranma oyunudur ve bizim futbolcular görmüyorlar bu sebeple davranmıyorlar. Biz oyun oynuyoruz futbol oynamıyoruz. Futbol prensipleri olan bir oyundur, biz içimizden geldiği gibi oynuyoruz.

Böyle oynarsak İsveç'i de yenemeyiz, futbolda oyunun kuralları var, Rusya maçında olduğu gibi kafamıza göre oynarsak yenemeyiz. Çocuklara kızamıyorum, oraya nasıl geldiklerini biliyorum ama bizim çocuklarımız öğrenmeye hiç açık değiller.